На закупку незарегистрированного «Онкаспара» выделено 273,52 млн рублей

Минпромторгу России из резервного фонда Правительства РФ выделено 273,52 млн рублей на оказание медицинской помощи ограниченному контингенту детей с особо тяжелой патологией. Распоряжение от 17 апреля 2020 г. № 1059-р опубликовано на официальном сайте кабмина.

«Субсидии из федерального бюджета выделяются на возмещение затрат ФГУП «Московский эндокринный завод» на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в Российской Федерации лекарственного препарата пэгаспаргаза (ТН «Онкаспар») в объеме 1500 упаковок», – говорится в документе.

При этом Минздрав России должен обеспечить выдачу разрешения на ввоз данного лекарственного средства в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения от «Московского эндокринного завода» соответствующего заявления.

Росздравнадзор будет осуществлять мониторинг эффективности и безопасности препарата.

Напомним, что лекарственный препарат пэгаспаргаза – это противоопухолевое цитостатическое средство, предназначенное для терапии острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ) в сочетании с другими цитостатиками. Пэгаспаргаза включена в специальный протокол лечения «Москва-Берлин», который в течение многих лет применяется для лечения детей с острым лимфобластным лейкозом.

Ранее фармкомпания «Сервье» сообщила о представлении досье оригинального лекарственного препарата пэгаспаргаза (ТН «Онкаспар») в лекарственной форме лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения в Министерство здравоохранения референтной страны – России. Регистрация и одобрение медицинского применения будут произведены по децентрализованной процедуре ЕАЭС. Ожидается, что после регистрации в России и последующего признания другими странами, лекарственный препарат будет доступен для пациентов всех пяти стран ЕАЭС, включая Россию.

Использование новой лекарственной формы оригинальной пэгаспаргазы обусловлено прекращением производства ранее применявшейся лекарственной формы (раствора для внутримышечного и внутривенного введения).

gmpnews