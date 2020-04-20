Компании раскрыли характеристики тестов на коронавирус

Российские разработчики тестов на коронавирус «Генериум» и «ДНК-Технология» сообщили об основных характеристиках этих систем. В эфире телеканала «Доктор» представители компаний рассказали о точности тестов, методе их действия и своих производственных мощностях.

В России сейчас зарегистрировано 11 тест-систем на коронавирус, и они уже требуют упорядочивания с точки зрения показаний к применению и методов, – отметил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико в эфире программы «Что может медицина?», прошедшей 15 апреля 2020 года на телеканале «Доктор».

«Конечно, прежде всего, сейчас нужны экспресс-системы, ждать три дня результатов теста – это уже поздно», – заявил он.

Среди организаций, уже зарегистрировавших тест-системы: ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, ФГБУ «ЦСП» Минздрава России, ООО НПФ «Литех», АО «Генериум», ООО «ДНК-Технология ТС», ФГБУ «48 ЦНИИ» Минобороны России. В эфире телеканала «Доктор» представители двух из этих компаний, «Генериум» и ООО «ДНК-Технология» рассказали о характеристиках своих продуктов.

По словам генерального директора компании «Генериум» Дмитрия Кудлая, его компания может производить до полумиллиона тестов в неделю, или около 2 млн тестов в месяц.

«Классической технологической платформой является полимерная цепная реакция (ПЦР), для неё характерен поступенчатый характер действия и длительный период постановки. Недавно был разработан достаточно современный метод обратной петлевой амплификации, он кардинально отличается тем, что здесь нет циклических температурных скачков. Вся реакция протекает на стандартной изотермической кривой, на 60-65 градусах. Некоторые технологические этапы объединены и это даёт серьёзный выигрыш во времени, от момента начала обработки проб до момента, когда мы уже понимаем результат. Если при ПЦР – это 3 часа, то при методе амплификации – 40 минут», — рассказал он.

По словам Кудлая, точность тестов составляет 96%.

Медицинский директор компании «ДНК-Технология» Маргарита Болдырева отметила, что разработанная её компанией тест-система основана на методе ПЦР, поскольку это «золотой стандарт», рекомендованный ВОЗ для диагностики вируса.

«Перед нашими разработчиками была поставлена задача создать систему, которая бы отвечала международным стандартам, и здесь мы ориентировались на требования ВОЗ, которые заключаются в том, чтобы эта система была специфичной и в ней были бы учтены 3 гена вируса, определяющиеся одновременно, с целью обеспечения работы системы только на конкретном вирусе, вызывающим заболевание – COVID-19. Одна из трех мишеней – общая для SARS-родственных вирусов», — отметила она.

По словам Маргариты Болдыревой, еженедельно компания выпускает 5 тысяч наборов.

gmpnews