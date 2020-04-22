RNC Pharma: импорт готовых лекарств в Россию в I квартале сократился более чем в 2 раза

В I квартале 2020 года в Россию было импортировано готовых лекарств на сумму 60,4 млрд руб. Объем отгрузок in-bulk за этот период составил 33,1 млрд руб.

В январе-марте 2020 г. в Россию было импортировано готовых лекарственных препаратов на сумму 60,4 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Падение поставок относительно аналогичного периода 2019 г. составило 52% при проведении расчетов в рублях. Все еще расходуются объемы, ввезенные в Россию осенью прошлого года в преддверии подготовки к внедрению системы маркировки. Такая информация приводится в отчете RNC Pharma.

Импорт in-bulk эту тенденцию игнорирует, здесь динамика положительная (+10%), объем отгрузок за период составил 33,1 млрд руб.

Долгосрочная рублевая динамика поставок ГЛП в помесячной детализации демонстрировала худшие показатели в январе 2020 года (-60%), в феврале ситуация начала улучшаться (-57%), а показатели марта уже можно характеризовать как умеренно оптимистичные, здесь падение отгрузок относительно марта 2019 года составило всего 30%.

Натуральные объемы импорта готовых форм в I квартале 2020 года сократились на 64%, всего за квартал в Россию ввезено 145,5 млн упаковок препаратов. Поставки ГЛП в минимальных единицах дозирования (МЕД) тоже уходят в минус, хотя здесь динамика чуть лучше (-58%). Поставки in-bulk, несмотря на относительно неплохую рублевую динамику, в натуральном выражении тоже уходят в минус: здесь по итогам квартала аналитики фиксируют -43%. Всего с начала года в РФ было ввезено 449 млн МЕД нерасфасованных препаратов.

Из числа ТОР-15 корпораций-поставщиков готовых ЛП в денежном выражении положительную динамику в отчетном периоде показали только 3 компании. Максимальный рублевый прирост демонстрировала «Эс Джи Биотех», за год отгрузки продукции компании увеличились в 2,7 раза. Основной вклад в динамику внес препарат «Адвейт» (октоког альфа), на который за квартал пришлось почти 65% поставок в денежном выражении, и который по итогам I квартала 2019 года в Россию не отгружался. Значительные объемы приходились также на продукцию компании «Биомарин Фармасьютикал», которая годом ранее не поставляла в РФ свою продукцию. Здесь максимальный объем (почти 62% поставок) приходится на препарат «Наглазим». Аналитики отмечают также компанию «Джонсон и Джонсон», за минувший год ее отгрузки удвоились, динамику обеспечили фактически два препарата: противоопухолевый «Дарзалекс» (прирост в 26,5 раза) и противовирусный «Эвиплера» (прирост в 4,6 раза).

В ТОР-15 поставщиков in-bulk всего 4 компании демонстрировали сокращение денежного объема отгрузок. Максимальную динамику за период показали компании «Эйсай» (отгрузки выросли в 3,9 раза) и «Рош» (в 3 раза). В первом случае прирост обеспечили препараты «Ленвима» (поставки выросли в 8,7 раза) и «Халавен» (в 3,1 раза). Производство обоих локализовано в России на стадии вторичной упаковки на мощностях «Фармстандарта» в Уфе. Динамика корпорации «Рош» в основном была связана с наращиванием импорта препаратов «Кадсила» (в 5,1 раза) и «Перьета» (в 3,3 раза). Упаковкой обоих занимается «Р-Фарм» на предприятии «Ортат» в Костромской области.

pharmvestnik