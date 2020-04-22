Участникам медико-фармацевтического картеля дали отсрочку по уплате штрафа

ФАС продлила на три месяца срок оплаты штрафов участниками дагестанского картеля на рынке поставок лекарств и медицинских изделий. В общей сложности две фирмы должны перевести в бюджет 57 млн руб.

Учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, связанную с эпидемией COVID-19, ФАС России дала возможность участникам картеля ООО «Глобалмедтех» и ООО «Дагмедтехника» выплатить штраф на 3 месяца позже. Это максимальный срок отсрочки, предусмотренный КоАП РФ. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

В 2019 году ФАС России признала ООО «Регионфарма», ООО «Глобалмедтех», ООО «Дагмедтехника», ООО «Медфармаснаб» виновными в поддержании цен на более чем 1000 торгах на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий для лечебных учреждений и Минздрава Республики Дагестан в период с 2015 по 2018 год. ООО «Глобалмедтех» надлежало оплатить в бюджет государства около 10 млн рублей в виде штрафа за сговор с Минздравом Дагестана. К тому же ООО «Глобалмедтех» и ООО «Дагмедтехника» был назначен штраф более чем в 47 млн рублей за картель на торгах.

«КоАП РФ позволяет нам с учетом материального положения лица и иных обстоятельств рассрочить уплату штрафа, что мы и сделали, чтобы поддержать бизнес в связи с изменением экономической ситуации на фоне пандемии», — пояснил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Остается добавить, что компании не теряют надежды на полную отмену штрафов ФАС. Апелляционные жалобы на решения Арбитражного суда Москвы, который признал постановления ФАС законными и обоснованными, находятся на рассмотрении в Девятом арбитражном апелляционном суде. Слушание дел отложено из-за эпидемии.

Екатерина Погонцева

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