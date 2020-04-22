Otsuka получила права на препарат для лечения гиперхолестеролемии в Японии

Американская компания Esperion лицензирует права на препарат для лечения повышенного уровня холестерина в крови японской Otsuka.

Японская фармацевтическая компания Otsuka Pharmaceutical («Оцука Фармасьютикалз») приобрела у американской Esperion Therapeutics («Эсперион Терапьютикс») права на разработку и коммерциализацию в Японии препарата для лечения гиперхолестеролемии bempedoic acid, сообщает Pharma Japan.

Препарат одобрен в США и Европе.

Bempedoic acid — пероральный ингибитор АТФ-цитратлиазы, подавляющий синтез холестерина в печени. Он предназначен для приема один раз в день.

Как отметили в Esperion, компания предоставит Otsuka эксклюзивные права на разработку и коммерциализацию bempedoic acid, а также фиксированной комбинированной дозировки препарата с ezetimibe, известных под торговыми наименованиями Nexletol и Nexlizet.

По условиям соглашения, американская компания получит 60 млн долл. в виде единовременного платежа и еще до 450 млн долл. в виде поэтапных платежей на стадии разработки и продаж. Кроме того, Esperion будет получать роялти с продаж в Японии в размере 15-30%.

Otsuka возьмет на себя разработку bempedoic acid, подготовку регуляторной документации и коммерциализацию препарата в Японии, а также связанные с разработкой расходы, сумма которых, по прогнозу Esperion, в течение нескольких лет составит до 100 млн долл.

Илья Дугин

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