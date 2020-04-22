Минздрав закупит факторы свертывания крови и иммунодепрессанты в рамках программы ВЗН

Минздрав России объявил аукционы на закупку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства РФ № 1416 от 26.11.2018. Информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 28 апреля.

– Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1-1,2 мг (50-60 КЕД/50-60 тыс. МЕ)

Начальная (максимальная) цена контракта: 26 017 806,48 руб.

– Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 2-2,4 мг (100-120 КЕД/100-120 тыс. МЕ)

Начальная (максимальная) цена контракта: 254 689 905,60 руб.

– Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 4,8-5,0 мг (240-250 КЕД/240-250 тыс. МЕ)

Начальная (максимальная) цена контракта: 204 711 494,46 руб.

– Микофеноловая кислота, таб. кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, и/или таб. кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, и/или таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 360 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 229 590 801,28 руб.

– Микофеноловая кислота, таб. кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, и/или таб. кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, и/или таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 180 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 31 198 454,30 руб.

Елена Сидорова

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