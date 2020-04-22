Правительство не допустит новых игроков к дистанционной торговле лекарствами

Правительство РФ разработало правила выдачи разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами. Среди требований к аптечным организациям: владение фармацевтической лицензией не менее 1 года, курьерская служба с технологиями термоперевозки и не менее 10 мест осуществления фармдеятельности в регионе.

Правила выдачи разрешений на дистанционную торговлю лекарствами разработаны Правительством РФ (копия постановления есть в распоряжении «ФВ»). Документ регламентирует правила дистанционной торговли лекарствами, порядок их отпуска и доставки, следует из приказа. Подлинность документа «ФВ» подтвердили на фармацевтическом рынке, однако постановление еще не подписано. «ФВ» направил соответствующие запросы в Росздравнадзор и Минздрав.

Кто будет допущен к торговле

Как следует из документа, до дистанционной торговли лекарствами будут допущены аптечные организации, имеющие:

фармацевтическую лицензию не менее одного года;

не менее 10 мест осуществления фармдеятельности на территории субъекта РФ;

сайт с возможностью выбора способа оплаты (допускается наличие мобильного приложения);

собственную (или договорную) курьерскую службу, оборудованную технологиями термоперевозки;

систему электронных и (или) мобильных платежей, позволяющую оплатить товар непосредственно в месте предоставления услуги.

Для получения разрешения аптечная организация должна направить заявление, подписанное квалифицированной электронной подписью, в Росздравнадзор. В течение 10 дней ведомство рассмотрит заявку. Реестр одобренных для дистанционной торговли аптек будет обновляться на сайте Росздравнадзора.

Как будут доставляться лекарства

При приеме заказа сотрудник аптечной организации обязуется проинформировать покупателя о показаниях к применению препарата, его розничной цене, сроке годности, условиях отпуска, правилах хранения и взаимодействии с другими лекарствами.

Перед отправкой заказ упаковывается в герметичную упаковку. В случае, если собранный заказ содержит препараты с разными условиями хранения — лекарства упаковываются отдельно друг от друга.

Заказ передается покупателю по месту его жительства (пребывания, фактического нахождения), при отсутствии покупателя препараты может забрать лицо, предъявившее копию или оригиналы квитанции оплаты.

При получении покупатель самостоятельно проверяет целостность упаковки, вскрывает ее и сверяет содержимое с описью вложения. При доставке термолабильных лекарств покупатель имеют право запросить у доставщика демонстрацию соответствия температурного режима необходимым нормам хранения.

Клиент также имеет право отказаться от доставленного лекарства до его оплаты. В таком случае оплачивается только доставка. При доставке заказа ненадлежащего качества покупатель может вернуть заказ курьеру без оплаты доставки и самого лекарства.

За несоблюдение порядка дистанционной торговли аптечные организации несут ответственность в соответствии с законодательством, следует из документа.

Реакция на документ

Документ еще не подписан, но уже разослан в рабочие группы регуляторной гильотины, рассказала «ФВ» исполнительный директор НП «Аптечная гильдия» и союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина. По ее мнению, постановление могут подписать уже до конца этой недели.

«Правила проработаны с точки зрения безопасности потребителя. В первую очередь, они защищают покупателя, а не аптечный бизнес. Лекарства — это не товары народного потребления, и ответственность должна нести аптека», — резюмирует она.

Руслан Мавлиханов

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