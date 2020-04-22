FDA активизировало усилия по изъятию рецептурных лекарств из Канады

Американский регулятор за последний месяц ужесточил надзор над поступающими в США рецептурными лекарственными препаратами из Канады и других стран для личного пользования гражданами во Флориде.

Интенсивность изъятия лекарственных средств в отделениях выдачи международных почтовых отправлений периодически увеличивалась в течение последних 20 лет, но последние действия регулятора особенно сказались на пожилых пациентах, которым приходится соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, пишет Kaiser Health News.

По словам одного из пациентов, он покупает противоастматический препарат в канадской аптеке, где он на 35% дешевле, чем в местной аптеке во Флориде. Он получил уведомление от FDA о том, что на упаковке препарата не было указано «Только по рецепту». Кроме того, в уведомлении подчеркивается, что произведенные за рубежом аналоги одобренных FDA препаратов не предназначены для продажи или применения в США.

Многие продающиеся в США препараты производятся в других странах.

По словам совладельца канадской интернет-аптеки MedStore, с начала марта FDA изъяло лекарственные препараты, предназначенные более чем для 200 пациентов.

В то же время администрация Дональда Трампа работает с властями Флориды, Колорадо и других американских штатов над выработкой системы, позволяющей американцам импортировать лекарства из Канады, где они намного дешевле.

Около 2% взрослых американцев покупают необходимые лекарства за рубежом – через интернет или во время поездок в Канаду и другие страны.

Как полагает соучредитель частной компании PharmacyChecker.com Габриэль Левитт, активизация FDA, вероятно, направлена на недопущение поставок в США неодобренных или фальсифицированных препаратов, которые, как заявляют их производители, могут применяться для профилактики и лечения COVID-19. Компания занимается верификацией зарубежных интернет-аптек.

В 2019 году FDA планировало проверить 45 тыс. поступивших в США зарубежных почтовых отправлений, для чего ведомство увеличило штат сотрудников в пунктах выдачи. Ранее управление ежегодно выборочно проверяло 10-20 тыс. посылок, что составляет менее 0,18% отправлений, в которых могут содержаться лекарственные препараты. FDA намерено довести количество проверок до 100 тыс. ежегодно.

Из-за пандемии Канада, Новая Зеландия и другие страны проставляют американским пациентам только 30-дневный запас лекарств, а не трехмесячный, как ранее.

Илья Дугин

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