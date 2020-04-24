Китай выведет на рынок вакцину против COVID-19 раньше США

«Существует риск того, что Китай получит вакцину первым. Я не думаю, что эта вакцина будет качественной, но она может появиться на рынке раньше вакцины из США», – сказал д-р Готтлиб в программе CBS «Face the nation». На это выступление ссылается The Hill.

Д-р Готтлиб считает это проблемой. По его словам, сотни тысяч доз вакцины могут стать доступными в США для тестирования осенью 2020 года. Он также ожидает, что тогда же в стране будут готовы несколько препаратов для лечения COVID-19.

«Осенью в нашем распоряжении может оказаться один или несколько препаратов. Не думаю, что какой-либо из них попадет точно в цель, но мы сможем получить хотя бы какую-то помощь», – добавил Готтлиб.

Он также считает, что если в одном из крупных городов США осенью будет вспышка заболевания, то вакцина будет предоставлена в рамках определенного протокола.

Вакцина будет применяться в условиях локальной вспышки заболевания, а не на фоне общенациональной эпидемии, с которой мы имеем дело сейчас, уточнил специалист.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik