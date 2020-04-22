Alexion изучит новый препарат Ultomiris при тяжелом течении COVID-19

Alexion приступает к проведению клинического исследования III фазы препарата Ultomiris (ravulizumab-cwvz) с участием пациентов с тяжелой формой пневмонии или острым респираторным дистресс-синдромом на фоне COVID-19.

До этого в течение двух месяцев компания Alexion («Алексион») изучала применение препарата для лечения некоторых редких заболеваний Soliris (eculizumab) у пациентов с тяжелым течением COVID-19, сообщает FiercePharma.

В феврале 2020 года Alexion обсудила с несколькими государственными агентствами США возможность применения Soliris у пациентов с COVID-19, также страдающих от тяжелой пневмонии или острого респираторного дистресс-синдрома. По информации компании, на тот момент существовало научное обоснование того, что Soliris может показать эффективность у некоторых пациентов с COVID-19. Это обоснование опиралось на данные доклинических исследований. Препарат, ингибирующий систему комплемента иммунной системы пациента, мог сыграть определенною роль в прекращении иммунного ответа, который в действительности усугубляет тяжесть заболевания, пояснили исследователи.

Теперь компания приступает к клиническому исследованию (КИ) III фазы по препарату Ultomiris – последователю Soliris. В глобальное КИ планируют набрать около 270 пациентов с тяжелой формой пневмонии или острым респираторным дистресс-синдромом на фоне COVID-19.

Alexion ссылается на данные доклинических исследований, обосновывая решение провести КИ III фазы. Эти данные показывают, что ингибирование терминальных компонентов комплемента может снижать уровни цитокинов и хемокинов, а также уменьшать воспаление легких. Компании известно о планируемых или продолжающихся исследованиях, проводимых независимыми исследователями. Результаты исследований начальных фаз гарантируют проведение контролируемого КИ, утверждают в Alexion.

В компании обосновывают выбор Ultomiris, а не по Soliris для КИ III фазы тем, что более новый препарат представляет собой будущее целого класса лекарств. Возможность более редкого введения Ultomiris снижает нагрузку на систему здравоохранения. Кроме того, система производства Ultomiris обеспечивает более высокую производительность.

Татьяна Кублицкая

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