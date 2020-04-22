Объем аптечных продаж снизился в начале апреля

По данным еженедельного мониторинга розничных продаж лекарственных средств аналитической компании AlphaRM, аптечные продажи за первые 15 недель 2020 года составили 316,8 млрд рублей (+11% к аналогичному периоду 2019 года) и 1,66 млрд упаковок (+7% к аналогичному периоду 2019 года).

Падение продаж, начавшееся на 13-й неделе 2020 года, пока продолжается. В период с 06 по 12 апреля 2020 года аптечные продажи ЛС снизились на 8% в рублях и 7% в упаковках относительно аналогичного периода 2019 года.

Лидирующими брендами в стоимостном выражении на 15-й неделе 2020 года стали «Ксарелто» (+10% к 15-й неделе 2019 года), «Ингавирин» (+72%) и «Эликвис» (+35%).

Интересно также посмотреть лидирующие бренды в натуральном выражении. Лидерами по продажам по количеству упаковок на 15-й неделе 2020 года стали препараты «Хлоргексидин» (+78% к 15-й неделе 2019 года), «Цитрамон П» (+1%) и «Парацетамол» (+157%).

Регионами лидерами по количеству продаж по-прежнему остаются Москва (+2% к 15-й неделе 2019 года), Московская область (+8% к 15-й неделе 2019 года), Краснодарский край (-16% к 15-й неделе 2019 года), Свердловская область (-21%) и Санкт-Петербург (-11%).

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