Sanofi произведет до 600 млн доз вакцины против COVID-19

Sanofi объявила о готовности производить вакцину против коронавируса к концу 2021 года.

Французская фармацевтическая компания Sanofi («Санофи») сможет произвести около 600 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции в следующем году в случае успеха клинических исследований, которые она проводит совместно с британской GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн»), сообщает CNBC.

По словам исполнительного директора Sanofi Пола Хадсона, компании планируют начать клинические исследования во второй половине 2020 года и, в случае успеха, вывести вакцину на рынок уже к концу следующего года.

Помимо Sanofi и GSK над созданием вакцины работают еще несколько компаний.

В марте компания Moderna («Модерна») совместно с Национальными институтами здравоохранения США приступила к клиническим исследованиям потенциальной вакцины.

Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон») также объявила о намерении произвести 600-900 млн вакцины к концу I квартала 2021 года в случае успешного завершения клинических исследований, которые начнутся в этом сентябре.

Илья Дугин

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