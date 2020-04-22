ГК «Фармасинтез» увеличила выручку за 2019 год на 36%

Консолидированная выручка «Фармасинтеза» в 2019 году увеличилась на 36% и составила 22,7 млрд руб.

ГК «Фармасинтез» объявляет финансовые итоги 2019 года: консолидированная выручка увеличилась на 36% и составила 22,7 млрд руб. (25,4 млрд руб. с НДС). Об этом сообщается на сайте компании.

Прибыль до вычета процентов к уплате, налогов и амортизации (EBITDA) за 2019 год составила 5,5 млрд руб., что на 26% выше показателя 2018 года. Рентабельность по EBITDA составила 24%.

Структура ГК «Фармасинтез»: АО «Фармасинтез» (Иркутск), ООО «ИСТ-ФАРМ» Уссурийск, АО «Фармасинтез-Норд» (Санкт-Петербург), ООО «Фармасинтез-Тюмень», ООО «БратскХимСинтез».

Елена Сидорова

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