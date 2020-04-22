Фармкомпании переносят встречи с врачами из мессенджеров в Skype

Фармкомпании окончательно сделали выбор в пользу удаленных коммуникаций с врачами — их доля по итогам прошлой недели составила 97,5%. При этом меняется и предпочитаемый канал связи: все чаще им становится Skype, а не различные мессенджеры.

По итогам прошедшей недели (13-19 апреля) доля удаленных коммуникаций медицинских представителей с врачами составила 97,5% в общей структуре мультиканального продвижения. Об этом свидетельствуют данные, приведенные компанией Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»).

Также на неделе с 13 по 19 апреля отмечено снижение доли контактов с врачами с помощью мобильных мессенджеров – 19,8% против 25% в первой неделе апреля. Одновременно росли коммуникации с помощью Skype и других (кроме мобильных мессенджеров) средств удаленной связи по интернету (16%). Доля звонков по телефону также немного подросла – до 54%.

Кроме того, отмечается рост общего количества проходящих образовательных мероприятий. В апреле 2020 года врачи, участвующие в онлайн-панели Ipsos (выборка – 212 врачей), отметили посещение 126 «круглых столов», семинаров, лекций и других мероприятий, среди которых почти все прошли в удаленном режиме. Это на 77% больше, чем общее количество офлайн- и онлайн-мероприятий в марте и на 68% больше, чем в феврале.

«В части образовательных мероприятий компании продолжают привычные коммуникации, посвященные различным темам, продуктам или нозологиям, — рассказала руководитель проекта Promo «Мониторинг промоционной активности фармацевтических компаний» компании Ipsos Людмила Агафошина. — Отмечается лишь небольшая доля онлайн-конференций, напрямую посвященных коронавирусу, тогда как абсолютное большинство затрагиваемых тем – это актуальные вопросы терапии тех или иных заболеваний».

Аналитики отмечают, что приведенные данные по мероприятиям в апреле – предварительные и будут дополнены по результатам мониторинга последующих недель.

Методология

Компания Ipsos представила уточненные данные понедельных измерений в марте по четырем неделям этого месяца, полученные на выборке из 311 врачей различных специальностей в Москве и других регионах России в марте и 212 – в апреле. Мониторинг проводился в рамках измерений по первому кварталу 2020 года синдикативного проекта Promo «Мониторинг промоционной активности фармацевтических компаний» на основе данных из онлайн-панели врачей. Анализ понедельного изменения промоции проведен на основе исходных данных мониторинга без экстраполяции на генеральную совокупность.

Шамиль Ахметзянов

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