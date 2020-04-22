Правительство упростило беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с COVID-19

Михаил Мишустин подписал постановление, которое упростит и ускорит беспошлинный ввоз в страну медицинских товаров для борьбы с коронавирусом. Выдавать разрешения на ввоз таких товаров будут Минздрав и Минпромторг.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал 18 апреля постановление № 545, которое упростит и ускорит беспошлинный ввоз в страну медицинских товаров для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

В соответствии с документом выдавать разрешения на ввоз таких товаров будут Минздрав и Минпромторг. Ранее целевое назначение ввозимых товаров должно было подтверждаться специальным документом, который выдавали уполномоченные органы государственной власти регионов.

В правительстве считают, что это ускорит процесс получения разрешений.

Этим постановлением вносятся изменения в пункт 1 Постановления Правительства РФ № 419 от 02.04.2020 «О реализации решения Совета Евразийской экономической комиссии от 16 марта 2020 г. № 21 и внесении изменений в перечень медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость».

Елена Сидорова

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