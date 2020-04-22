Правительство направило более 270 млн рублей на закупку «Онкаспара»

Правительство РФ направит более 270 млн рублей в 2020 году на закупку 1,5 тыс. упаковок лекарственного препарата «Онкаспар» для детей с особо тяжелой патологией.

Михаил Мишустин подписал 17 апреля распоряжение №1059-р, в соответствии с которым Минпромторгу из резервного фонда правительства в 2020 году будут выделены средства в размере 273 520 тыс. руб. на предоставление субсидии на возмещение затрат ФГУП «Московский эндокринный завод» на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в РФ лекарственного препарата «Онкаспар» (МНН пэгаспаргаза) в объеме 1500 упаковок. Документ размещен на портале pravo.gov.ru .

Минздрав в срок до пяти дней после получения заявления от Московского эндокринного завода должен обеспечить выдачу разрешения на ввоз препарата в Россию. Мониторинг эффективности и безопасности использования лекарства поручено осуществлять Росздравнадзору.

Производитель Medac отозвал «Онкаспар» с российского рынка в 2019 году. Сначала компания сообщила о временном прекращении поставок, но позже подала заявление об отмене регистрации. Препарат применяется для лечения острого лимфобластного лейкоза.

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