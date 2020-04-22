NIH разработали новую программу по исследованиям препаратов против COVID-19

Национальные институты здоровья США объявили о создании программы для ускорения разработки вакцин и терапевтических средств против COVID-19. К ней присоединились как регуляторные органы, так и ведущие компании — производители препаратов.

Главные цели инициативы под названием ACTIV (Accelerating COVID-19 Therapeutic Interventions and Vaccines), организованной Национальными институтами здоровья США (NIH), — определение приоритетных препаратов-кандидатов, а также координация клинических исследований и регуляторных процессов в условиях пандемии COVID-19.

Сотрудничать с NIH будут FDA, EMA, Министерство здравоохранения и социальных служб США, Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), а также 16 фармацевтических компаний. Это указывается на сайте NIH.

Работа будет проводиться по четырем основным направлениям: стандартизация методов доклинической оценки препаратов; расстановка приоритетов и ускорение клинической оценки наиболее перспективных кандидатов; достижение максимального потенциала клинических исследований и разработка вакцин.

В части клинических исследований планируется создать специальный комитет, который установит критерии для отбора и ранжирования потенциальных кандидатов. Исследования будут делиться друг с другом методами по оценке эффективности препаратов, а также данными об иммунных реакциях при применении вакцин-кандидатов.

Анастасия Теслина

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