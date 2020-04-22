Минздрав проводит аукционы на закупку вакцин для профилактики краснухи и гепатита В

Минздрав объявил аукционы на поставку вакцин для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок.

Минздрав России 20 апреля объявил аукционы на поставку вакцин для профилактики краснухи и гепатита В в рамках национального календаря профилактических прививок. Заявки на участие в аукционах принимается до 28 апреля. Информация об этом размещена на сайте zakupki.gov.ru.

– Вакцина для профилактики краснухи, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения.

Начальная (максимальная) цена контракта: 89 921 783,60 руб.

– Вакцина для профилактики вирусного гепатита В (для детей до года), суспензия для внутримышечного введения.

Начальная (максимальная) цена контракта:156 730 939,92 руб.

Елена Сидорова

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