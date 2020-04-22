Минздрав предложил временно не наказывать регионы за срыв закупок по нацпроекту

В частности, проектом постановления Правительства РФ предполагается приостановление действия пунктов, предусматривающих санкции в отношении регионов за неосвоение средств по подпрограммам нацпроекта. Таким образом, регионы получат возможность не возвращать ежегодно в федеральный бюджет неиспользованные средства, а также избежать штрафных санкций за невыполнение закупок по нацпроекту в срок.
Как отмечает ведомство в пояснительной записке, по состоянию на начало апреля 2020 года не устранены нарушения по недостаточным закупкам медоборудования, передвижных медицинских комплексов, а также создания фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий из-за длительности процедуры возврата неиспользованных остатков 2019 года.
Кроме того, в ряде случаев причиной недостижения результатов федеральных проектов послужили ограничения, введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией. Например, в Ставропольском крае приостановлены пуско-наладочные работы гамма-аппаратов, поскольку специалисты производителя UJP Praha не могут выехать из Чехии из-за закрытых границ.
В Хабаровском крае поставщиком были перенесены сроки поставки аппаратов искусственной вентиляции легких в связи с резким увеличением спроса на них. С трудностями столкнулись и в Минздраве Липецкой области из-за «значительного удорожания» медицинского оборудования.
Ранее стало известно о планах Минфина скорректировать федеральный бюджет на 2020 год в связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции COVID-19. Предназначенные на модернизацию первичного звена медпомощи 50 млрд рублей будут направлены через Резервный фонд правительства на борьбу с COVID-19.
Нацпроект «Здравоохранение» предполагает выделение с 2018 по 2024 год на обновление аппаратного парка медорганизаций более 290 млрд рублей, из которых 25,6 млрд рублей пойдут на переоснащение онкодиспансеров по 147 позициям и 11 млрд рублей – на переоснащение сосудистых центров по 137 позициям.
Совокупное финансирование модернизации первичного звена по нацпроекту «Здравоохранение» планировалось на уровне 550 млрд на ближайшие пять лет. В федеральном бюджете на 2020–2022 годы на эти цели было заложено по 50 млрд рублей ежегодно.
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