Минздрав предложил временно не наказывать регионы за срыв закупок по нацпроекту

Министерство здравоохранения РФ предложило освободить регионы от ответственности за неосвоение межбюджетных трансфертов, выделенных на модернизацию первичного звена, закупку передвижных медицинских комплексов, а также переоснащение онкологических и сердечно-сосудистых центров по нацпроекту «Здравоохранение». Мораторий распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, и рассчитан на год для программы модернизации первичного звена, на два года – для программ переоснащения. Министерство здравоохранения РФ предложило освободить регионы от ответственности за неосвоение межбюджетных трансфертов, выделенных на модернизацию первичного звена, закупку передвижных медицинских комплексов, а также переоснащение онкологических и сердечно-сосудистых центров по нацпроекту «Здравоохранение». Мораторий распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, и рассчитан на год для программы модернизации первичного звена, на два года – для программ переоснащения.

В частности, проектом постановления Правительства РФ предполагается приостановление действия пунктов, предусматривающих санкции в отношении регионов за неосвоение средств по подпрограммам нацпроекта. Таким образом, регионы получат возможность не возвращать ежегодно в федеральный бюджет неиспользованные средства, а также избежать штрафных санкций за невыполнение закупок по нацпроекту в срок.

‎Как отмечает ведомство в пояснительной записке, по состоянию на начало апреля 2020 года не устранены нарушения по недостаточным закупкам медоборудования, передвижных медицинских комплексов, а также создания фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий из-за длительности процедуры возврата неиспользованных остатков ‎2019 года.

Кроме того, в ряде случаев причиной недостижения результатов федеральных ‎проектов послужили ограничения, введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией. Например, в Ставропольском крае приостановлены пуско-наладочные работы гамма-аппаратов, поскольку специалисты производителя UJP Praha не могут выехать из Чехии из-за закрытых границ.

В Хабаровском крае поставщиком были перенесены сроки поставки аппаратов искусственной вентиляции легких в связи с резким увеличением спроса на них. С трудностями столкнулись и в Минздраве Липецкой области из-за «значительного удорожания» медицинского оборудования.

Ранее стало известно о планах Минфина скорректировать федеральный бюджет на 2020 год в связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции COVID-19. Предназначенные на модернизацию первичного звена медпомощи 50 млрд рублей будут направлены через Резервный фонд правительства на борьбу с COVID-19.

Нацпроект «Здравоохранение» предполагает выделение с 2018 по 2024 год на обновление аппаратного парка медорганизаций более 290 млрд рублей, из которых 25,6 млрд рублей пойдут на переоснащение онкодиспансеров по 147 позициям и 11 млрд рублей – на переоснащение сосудистых центров по 137 позициям.

Совокупное финансирование модернизации первичного звена по нацпроекту «Здравоохранение» планировалось на уровне 550 млрд на ближайшие пять лет. В федеральном бюджете на 2020–2022 годы на эти цели было заложено по 50 млрд рублей ежегодно.