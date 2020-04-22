Структуры Вадима Якунина консолидировали 99,5% «Протека»

ЦВ «Протек» в результате добровольного предложения приобрел 13,25% акций ПАО «Протек» за почти 7 млрд рублей, увеличив таким образом свой пакет до 15,8%. В результате аффилированные с ПАО акционеры собрали 99,5% «Протека», что позволяет принудительно выкупить оставшиеся в свободном обращении 0,5% акций и уйти с биржи. ЦВ «Протек» в результате добровольного предложения приобрел 13,25% акций ПАО «Протек» за почти 7 млрд рублей, увеличив таким образом свой пакет до 15,8%. В результате аффилированные с ПАО акционеры собрали 99,5% «Протека», что позволяет принудительно выкупить оставшиеся в свободном обращении 0,5% акций и уйти с биржи.

ЦВ «Протек» в декабре 2019 года объявил о намерении выкупить 72,4 млн, или 13,37% обыкновенных акций головной компании ПАО «Протек».

По состоянию на конец 2019 года, согласно отчетности, Вадиму Якунину принадлежало 59,28% ПАО через ООО «Протек», 24,42% – напрямую. У венгерской Gedeon Richter было 5%, у ЦВ «Протек» – 2,6%, в свободном обращении – 8,7%. Предложенная ЦВ «Протек» цена выкупа составила 100 рублей за бумагу.

В апреле 2020 года Gedeon Richter согласилась продать ЦВ «Протек» принадлежащие ей 5% акций ПАО. За свой пакет венгерская компания получила 2,6 млрд рублей. Таким образом ЦВ «Протек» заплатила за 13,25% акций, включая выкупленный объем free float, 6,99 млрд рублей.

В «БКС Брокер» не исключают, что конечной целью оферты является уход компании с биржи. «Оставшаяся часть бумаг – около 0,48% – в случае необходимости может быть выкуплена у акционеров в принудительном порядке, что позволит сделать компанию частной и уйти с публичных торгов», – отметили представители «БКС Брокер». Решений по дальнейшему выкупу пока не принималось, уверяют в «Протеке».

Акции ПАО «Протек» на Московской бирже 20 апреля выросли в цене на 0,4% до 98,6 рублей за бумагу.

В ГК «Протек» входят фармдистрибьютор ЗАО «Фирма ЦВ «Протек», аптечные сети «Ригла», «Будь здоров!» и «Живика», заводы «Сотекс», «Рафарма». Консолидированная неаудированная выручка по МСФО группы «Протек» в первом полугодии 2019 года составила 125,2 млрд рублей, чистая прибыль – 1,9 млрд рублей.