В Москве выздоровели первые получившие плазму с антителами к коронавирусу пациенты

Двое москвичей, которым была перелита содержащая антитела к коронавирусу донорская плазма, выписаны из стационаров через 10 дней после проведения процедур, третий – через 14 дней, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Двое москвичей, которым была перелита содержащая антитела к коронавирусу донорская плазма, выписаны из стационаров через 10 дней после проведения процедур, третий – через 14 дней, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Врачи отмечают, что пациенты, которым перелили плазму крови выздоровевших после коронавируса, справляются с болезнью быстрее и без серьезных осложнений», – сказала Ракова.

Двое пациентов лечились в Институте скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, третий – в ГКБ №52.

Москва в начале апреля начала практиковать переливание плазмы переболевших COVID-19 пациентам с коронавирусной инфекцией. Метод уже применялся для борьбы с инфекцией в Китае, США, Германии.

Доноры в Москве получают стимулирующие выплаты: 1,25 тысячи рублей за 150 мл плазмы, 5 тысяч – за 600 мл.

Депутат Владислав Резник 18 апреля внес в Госдуму проект поправок к 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов», предполагающих допуск частных медорганизаций к заготовке и хранению донорской крови. По мнению автора документа, это позволит расширить использование плазмы с антителами к коронавирусу в терапии профильных пациентов, которые наряду с государственными госпитализируются и в частные клиники.