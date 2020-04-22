Нейросеть «Третье мнение» обучили следить за пациентами с COVID-19

Стартап «Третье мнение» инсталлировал в Клинической больнице в Отрадном ГК «Медси» систему для оперативного мониторинга качества ухода за пациентами с использованием искусственного интеллекта. Также система позволяет оптимизировать расход средств индивидуальной защиты (СИЗ), за счет сокращения частоты заходов медиков в «грязную зону». По словам руководителя проекта Анны Мещеряковой, решение планируется предложить и другим медучреждениям, задействованным в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Стартап «Третье мнение» инсталлировал в Клинической больнице в Отрадном ГК «Медси» систему для оперативного мониторинга качества ухода за пациентами с использованием искусственного интеллекта. Также система позволяет оптимизировать расход средств индивидуальной защиты (СИЗ), за счет сокращения частоты заходов медиков в «грязную зону». По словам руководителя проекта Анны Мещеряковой, решение планируется предложить и другим медучреждениям, задействованным в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Нейросеть фиксирует частоту визитов медперсонала, состояние пациента по положению его тела, позволяет дистанционно связаться с ним, в том числе проводить телемедицинские консультации.

«Система позволяет мониторить состояние пациента, и до внедрения в КБ№1 уже применялась в реабилитации и уходе за пожилыми людьми. В условиях COVID-19 мы дополнительно обучили нейросеть распознавать наличие СИЗ у медработника. Это было сделано по запросу наших партнеров – госпиталей в США, которые испытывают нехватку СИЗ. Наше решение позволило сократить перерасход СИЗ за счет сокращения заходов медперсонала в «грязную» зону. Медсестра следит за пациентом с помощью видеомониторинга, а пациент может в любой момент поговорить с ней по голосовой связи. Соответственно, медсестра может уточнить, как человек себя чувствует, дать рекомендации и договориться зайти к нему, например, через 40 минут», – рассказала Vademecum Мещерякова.

Для установки системы нужны видеокамеры (из расчета одна видеокамера на одну палату с 1–4 пациентами) и подключение к самому сервису. «В КБ№1 мы инсталлировали систему всего за 48 часов. Это не требует значительных затрат – одна видеокамера стоит около 4 тысяч рублей. Подписка на наш сервис обычно обходится в 100 рублей в сутки, но в условиях борьбы с COVID-19 мы готовы работать на некоммерческих условиях», – уточнила Анна Мещерякова.

В перепрофилированный под инфекционный стационар КБ «Медси» в Отрадном с начала апреля поступили 618 пациентов, из них у 106 подтвердился диагноз COVID-19. Всего в Москве на 21 апреля зарегистрированы 29,4 тысячи случаев заболевания, 2 тысячи пациентов выздоровели и 233 скончались.

Запущенный в 2016 году пилотный проект «Третье мнение» обошелся в $100 тысяч: деньги на него дал частный инвестор – известный интернет-предприниматель и основатель фонда IMI.vc Игорь Мацанюк. Интеллектуальная система фонда «Третье мнение» распознает и дает подсказки врачам по снимкам глазного дна, УЗИ мочевого пузыря, снимкам клеток крови и рентгенограммам легких.

Зарегистрированная в 2017 году ООО «Платформа Третье мнение», по данным СПАРК-Интерфакс, принадлежит Анне Мещеряковой (79,2%), Вадиму Конушину (20%) и Сергею Качковскому (0,8%). В 2019 году стартап привлек 5 млн рублей инвестиций от Сбербанка.

ГК «Медси» – один из крупнейших медицинских холдингов на российском рынке коммерческой медицины, на 100% принадлежащий АФК «Система». Сеть объединяет 26 клиник в Москве и Московской области. В регионах России компания насчитывает 18 клиник, 70 медицинских пунктов на предприятиях, службу скорой медицинской помощи, службу помощи на дому, медицинский велнес-центр, а также два санатория.

В 2019 году выручка группы составила 22,3 млрд рублей, что на 25,8% больше аналогичного показателя в 2018-м. Показатель OIBDA (Operating Income Before Depreciation And Amortization – операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) достиг 4,8 млрд рублей.

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