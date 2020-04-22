Отечественные фармпроизводители пригрозили отказом от выпуска дешевых препаратов

Семь российских фармкомпаний, включая «Дальхимфарм», «Озон фармацевтика», «Биосинтез» и «Фармстандарт» Виктора Харитонина, обратились в Минпромторг, предупредив о риске отказа от производства ряда препаратов из перечня ЖНВЛП. Установленная на них предельная зарегистрированная цена уже сделала их производство нерентабельным. Усугубляет ситуацию девальвация рубля и удорожание импорта. Семь российских фармкомпаний, включая «Дальхимфарм», «Озон фармацевтика», «Биосинтез» и «Фармстандарт» Виктора Харитонина, обратились в Минпромторг, предупредив о риске отказа от производства ряда препаратов из перечня ЖНВЛП. Установленная на них предельная зарегистрированная цена уже сделала их производство нерентабельным. Усугубляет ситуацию девальвация рубля и удорожание импорта.

В зоне риска – 50 МНН из списка жизненно важных. Среди них – жаропонижающее парацетамол, антигистаминное средство димедрол, обезболивающее ибупрофен, раствор глюкозы. Например, предельная цена на упаковку парацетамола в дозировке 0,5 г составляет 10,1 рублей. А себестоимость его производства, по данным «Биосинтеза», находится на уровне 16,46 рублей. Производство упаковки ибупрофена, подорожавшее из-за выросшей в цене субстанции, обходится компании в 17,21 рублей, тогда как предельная цена на нее – 12,05 рублей. От выпуска парацетамола, ибупрофена и ряда других препаратов «Биосинтез» уже отказался.

Согласно действующим правилам перерегистрации цен на ЖНВЛП, предельная отпускная цена на препарат стоимостью до 100 рублей может быть пересмотрена в сторону увеличения не чаще раза в год, если дорожает сырье или увеличиваются накладные расходы. Шаг увеличения – «двойной» уровень инфляции: предшествующего года и заложенный на текущий год. В декабре 2019 года приняты правила обязательной перерегистрации цен на ЖНВЛП в 2019-2020 годах, но лекарств стоимостью до 100 рублей это требование не коснулось.

Минздрав в конце 2019 года уведомил о начале разработки проекта постановления правительства, уточняющего особенности госрегулирования предельных отпускных цен на ЖНВЛП. Это, по задумке ведомства, должно было позволить избежать дефектуры востребованных препаратов, в том числе дешевых. Но проект постановления пока так и не опубликован.

В Минпромторге ТАСС сообщили, что планируют внести изменения в правила перерегистрации, предложения готовятся.

На заседании комиссии Минздрава по формированию лекарственных перечней в ноябре 2019 года рассматривалась заявка «Фармстандарта» об исключении гипотензивных лекарств на основе пропранолола и атенолола из ЖНВЛП. Их производство, по словам представителя компании, перестало быть рентабельным. Ситуация не изменится, пока действует дозволенный законодательством шаг повышения цены: «Для препарата, который стоит 10 рублей, добавление 80 копеек не спасает», – говорил представитель «Фармстандарта».

«Мы уже поддержали решение о том, чтобы эти ограничения [по увязке шага повышения цены с уровнем инфляции. – Vademecum] снять. ФАС высказала аналогичную поддержку по этому вопросу», – комментировала директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина. Исключать лекарства на основе пропранолола и атенолола из ЖНВЛП комиссия отказалась.