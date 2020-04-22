В России приостановлено применение четырех импортных лекарств, включая «Трамадол»

Минздрав РФ приостановил применение четырех лекарственных препаратов: «Трамадол» — опиоидный наркотический анальгетик, «Мелбек®» – нестероидный противовоспалительный препарат, «Аксосеф®» – антибиотик, «Тербинафин-Акрихин» – противогрибковый препарат. «Трамадол» изготавливается в Индии, остальные лекарственные средства выпускаются в Турции. Соответствующие документы опубликованы на сайте Государственного реестра лекарственных средств grls.rosminzdrav.ru 21 апреля 2020г.

Согласно опубликованной информации, Минздрав России принял решения о приостановке применения лекарственных средств на основании писем Минпромторга РФ, в которых была представлена информация о необходимости приостановления применения лекарственных препаратов. Применение нижеперечисленных лексредств будет возобновлено только после представления Росздравнадзором соответствующей информации.

Трамадол (трамадол) – раствор для инъекций, 50 мг/мл; держателем регистрационного удостоверения ЛП-003733 от 14 июля 2016 г. является ООО «Русюрофарм» (Россия), а производится препарат на индийском предприятии «Карнатака Антибиотикс & Фармасьютикалс Лимитед».

Применение «Трамадола» приостановлено с 17 апреля 2020 г. Отметим, что на территории Российской Федерации зарегистрировано 32 торговых наименования препарата, в составе которых есть трамадол. При этом представлены различные лекарственные формы, включая таблетки, капсулы, суппозитории ректальные и растворы для инъекций.

Мелбек® (мелоксикам) – раствор для внутримышечного введения, 15 мг/1,5 мл; держатель регистрационного удостоверения ЛП-000963 от 18 октября 2011 г. компания «Нобел Илач Санайи ве Тиджарет А.Ш.» (Турция), производится препарат на двух площадках: в Турции на заводе «Идол Илач Долум Санайи Ве Тиджарет А.Ш.» и в Казахстане на площадке АО «Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика».

Согласно информации госреестра, препаратов мелоксикама в России зарегистрировано 56 торговых наименований, самых разных производителей как российских, так и зарубежных. Применение «Мелбека» приостановлено также с 17 апреля.

Аксосеф® (цефуроксим) – порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг, 750 мг; производится препарат в Турции и Казахстане (указаны три производственных площадки), а держателем регистрационного удостоверения ЛП-001214 от 15 ноября 2011 г. является, опять же, турецкая компания «Нобел Илач Санайи ве Тиджарет А.Ш.»

Препаратов, включающих в качестве действующего вещества цефуроксим, в Российской Федерации зарегистрировано 23 торговых наименования. Применение лекарственного средства приостановлено с 17 апреля.

Тербинафин-Акрихин (тербинафин) – таблетки, 250 мг; производит препарат турецкое предприятие «Сановель Фармако-индустриальная торговая компания», а держателем регудостоверения ЛП-000205 от 11 февраля 2011 г. является российская компания АО «АКРИХИН».

Нужно отметить, что применение данного препарата приостановлено с 16 апреля, а зарегистрировано лекарственных средств с тербинафином на территории России очень большое количество – 59 торговых наименований различных производителей, при этом фармсубстанция для их производства используется как импортная, так и российская.

gmpnews