Правила перерегистрации отпускных цен на ЖНВЛП могут изменить

Минпромторг РФ предложил изменить правила перерегистрации предельных отпускных цен производителей жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

«Министерство готовит предложения по внесению изменений в правила обязательной перерегистрации в 2019-2020 годах, зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, утвержденные постановлением правительства», – сообщили ТАСС в министерстве.

Согласно информации ведомства, Минпромторг постоянно мониторит производство лекарственных препаратов нижнего ценового сегмента стоимостью до 100 рублей и находится в диалоге с производителями. При выявлении случаев дефектуры или отсутствия в обращении жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в связи с ценообразованием Минпромторг и Росздравнадзор направляют соответствующие сведения в Минздрав.

«Минпромторгом России оперативно получены соответствующие данные от отечественных производителей лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, и направлены для рассмотрения в Минздрав России и Росздравнадзор. При этом в рамках действия данного нормативного акта, согласно позиции Минздрава России, перерегистрация предельной отпускной цены возможна на препараты, включенные в разработанные Минздравом временные рекомендации для диагностики, профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19», — отметили в Минпромторге.

В министерстве также добавили, что с учетом сложившейся экономической ситуации, существенно возросшего мирового спроса на активные фармацевтические субстанции для производства лекарственных препаратов и, соответственно, наблюдающегося удорожания необходимых активных фармацевтических субстанций и ингредиентов для недопущения дефектуры жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов необходимо принять срочные меры, позволяющие обеспечить рентабельность производства лекарственных препаратов.

«Минпромторгом России неоднократно направлялись предложения по корректировке действующих правил регистрации и перерегистрации цен, многие из которых были учтены в принятом постановлении», — добавили в министерстве.

Напомним, что 21 апреля о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень ЖНВЛП, Минпромторгу России сообщили семь фармацевтических компаний. Среди них — «Дальхимфарм», «Озон фармацевтика», «Биосинтез», а также «Фармстандарт».

gmpnews