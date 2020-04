«АстраЗенека» займется поиском антител, направленных против COVID-19

Компания «АстраЗенека» объединяет усилия с правительством и научным сообществом Великобритании в разработке новых антител, нейтрализующих коронавирус.

Используя собственный опыт и возможности новых партнерств, компания ставит перед собой цель идентифицировать моноклональные антитела, потенциально способные распознавать, связываться с вирусом SARS-CoV-2 и нейтрализовать его, чтобы уменьшить последствия COVID-19.

В данный проект вовлечено более 50 экспертов в области вирусологии, белковой инженерии, клинических исследований и биологических процессов подразделения исследований и разработок биофармацевтических препаратов, а также производства. В работе используется запатентованная технология обнаружения антител, разработанная ранее в рамках соглашения с Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) как часть программы обеспечения готовности к пандемии. Эта технология позволила ученым «АстраЗенека» обнаружить потенциально эффективные антитела против гриппа A менее чем за 60 дней.

Также Академия наук Китая (Chinese Academy of Sciences) и Медицинский центр при университете Вандербильта США (Vanderbilt University Medical Center) передают компании «АстраЗенека» для дальнейшего изучения in silico и in vitro информацию об обнаруженных ими нуклеотидных последовательностях, необходимых для синтеза антител к SARS2-CoV-2.

Благодаря сотрудничеству с Медицинским научно-исследовательским институтом инфекционных болезней армии США (USAMRIID) и Медицинским факультетом университета Мэриленда, перспективные антитела, обнаруженные в ходе собственных исследований и партнерских проектов компании «АстраЗенека», пройдут доклиническую оценку безопасности и эффективности в лабораториях третьего уровня биологической безопасности (BSL3) этих организаций.

Ученые «АстраЗенека» исследуют три потенциальных источника антител против вируса SARS-CoV-2: пациентов, выздоровевших после инфекции COVID-19, иммунизированных гуманизированных мышей, а также применяют лабораторные методы, например, метод фагового дисплея.

Шиповидный белок вируса SARS-CoV-2 ‒ это основная мишень исследований для поиска потенциальных моноклональных антител для лечения COVID-19. Задача состоит в том, чтобы найденное антитело атаковало шиповидный белок и нейтрализовало вирус SARS-CoV-2, негативно влияя на его способность заражать здоровые клетки.

«АстраЗенека» использует собственную запатентованную технологию иммунной реплики, разработанную в рамках вышеупомянутого соглашения с DAPRA. Она позволяет захватывать и проводить скрининг антител от миллионов первичных В-лимфоцитов. Компания также использует гибридомную технологию, которая представляет собой метод получения большого количества моноклональных антител с помощью культуры гибридных клеток, образованных путем слияния В-лимфоцитов и клеток миеломы, способных к неограниченной пролиферации.

После идентификации, прежде чем проводить дальнейшие тесты, моноклональные антитела подвергаются скринингу на способность связываться с шиповидным белком. «АстраЗенека» рассчитывает провести клинические исследования в ближайшие 3-5 месяцев.

Есть надежда, что такой многоцелевой подход увеличит шансы на открытие перспективных моноклональных антител против этого вируса. Если какое-либо из антител покажет положительные результаты в ходе исследований при условии одобрения регуляторными органами и необходимости масштабирования, «АстраЗенека» способна полностью обеспечить процессы разработки, производства и дистрибуции моноклональных антител.

gmpnews