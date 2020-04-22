Названы компании химпрома вошедшие в перечень системообразующих организаций

17 апреля по итогам заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики утверждён перечень системообразующих организаций. По сообщению Минпромторга России, в перечень вошло 246 организаций сферы ведения Минпромторга, отобранных по 15 различным отраслям, включая химическую и легкую промышленность.

Для лёгкой промышленности определены следующие критерии: выручка – не менее 2 000 млн руб., численность – не менее 200 чел.

Данным критериям соответствует, в том числе, и предприятие ООО «Гекса — нетканые материалы», которое следуя европейским стандартам качества производит высококачественные изделия из нетканого материала Спанбонд для медицинского назначения. Широкий ассортимент дает возможность применения производимой продукции как в государственных, так и частных больницах и клиниках.

Для химической промышленности критерии выглядят следующим образом: выручка – не менее 5 000 млн руб., численность – не менее 1000 чел.

В соответствии с указанными критериями, в список вошли предприятия химпрома, которые выпускают, в том числе, и продукцию для фарммедпрома, как то медицинские газы и активные фармацевтические ингредиенты (АФИ):

АО «МХК «Еврохим» (а также все компании, входящие группу лиц);

(а также все компании, входящие группу лиц); ПАО «СИБУР Холдинг» ;

; ПАО «Химпром» ;

; АО «Метафракс».

Перечень будет и дальше дополняться новыми предприятиями, которые будут соответствовать численным критериям значений отраслевых показателей (численность (чел.) выручка (млн руб.)), установленным для отраслей промышленности, или одному из дополнительных оснований:

градообразующее предприятие, оказывающее существенное влияние на развитие региона;

головной исполнитель или исполнитель первого уровня кооперации по гособоронзаказу;

осуществление деятельности по эксплуатации критической инфраструктуры и (или) обеспечению безопасности на территории республики Крым, города Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа;

осуществление разработки и внедрения критических технологий, разработки критически важного программного обеспечения;

обеспечение информационной безопасности, представление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем, общественно значимых сервисов в сети «Интернет»;

обеспечение транспортной доступности удаленных территорий;

признано доминирующее положение организации на рынке определенного товара в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 216 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защиты конкуренции».

По информации ведомства, в скором времени будет утвержден перечень системообразующих организаций по фармацевтической, медицинской, перерабатывающей промышленности, а также оптовой и розничной торговле.

gmpnews