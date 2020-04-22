Подписано соглашение в области разработки лекарств для лечения психических расстройств

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской федерации и Группа компаний «ХимРар» объединят свои усилия в сфере научной и исследовательской деятельности в области разработки лекарственных препаратов для лечения психических расстройств.

Обе стороны выразили совместный интерес и желание сотрудничать в целях проведения комплексных научных исследований по прогрессивному дизайну и последующего использования результатов этих исследований в клинико-диагностической практике, путем объединения своих усилий и ресурсов.

Бремя психических расстройств продолжает расти и оказывать заметное влияние на системы здравоохранения по всему миру. Оно влечет за собой серьезные последствия для социальной сферы, прав человека и экономики. В настоящее время существуют действенные методы лечения и реабилитации, позволяющие уменьшить страдания больных. Однако, согласно данным ВОЗ, существующая помощь зачастую оказывается недостаточно качественной.

Особенно остро проблема психических расстройств стоит в условиях всемирной пандемии COVID-19. Согласно проведенным исследованиям, всеобщий уровень тревоги в обществе во время эпидемий возрастает, как правило, в 2-3 раза. В частности, после пандемии коронавируса SARS в 2003-м году, результатом длительного пребывания на карантине стали увеличение случаев депрессии, тревожных и посттравматических стрессовых расстройств.

Признавая ведущую роль Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева в области российской и мировой нейронауки и учитывая опыт НП ЦВТ «ХимРар» в области разработки инновационных лекарственных препаратов, организациями был подписан Меморандум сотрудничестве.

Целью настоящего Меморандума является создание надежного сотрудничества между сторонами в научно-исследовательской деятельности.

Стороны намерены осуществлять сотрудничество в пределах своей компетенции по совместным научным исследованиям в области психиатрии, наркологии и заболеваниях центральной нервной системы и внедрению результатов таких исследований в клинико-диагностическую практику.

Одно из направлений сотрудничества предполагает проведение научных и клинических исследований отечественного инновационного лекарственного препарата CD-008-0045, предназначенного для терапии тревожных и депрессивных расстройств. Разрабатываемый лекарственный препарат CD-008-0045 относится к классу норадренергических и специфических серотонинергических антидепрессантов (НаССА). По результатам клинических исследований было показано, что CD-008-0045 эффективно снижает тревогу и симптомы депрессии, при отсутствии серьезных побочных явлений.

gmpnews