Тест на антитела к коронавирусу будет доступен всем желающим через месяц

Тестирование на антитела к SARS-Cov-2 для всех желающих будет доступно через 1–1,5 месяца, сообщил заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Александр Семенов. В настоящее время идет пилотное тестирование московских медиков. Тестирование на антитела к SARS-Cov-2 для всех желающих будет доступно через 1–1,5 месяца, сообщил заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Александр Семенов. В настоящее время идет пилотное тестирование московских медиков.

«[Тестирование будет доступно] в ближайшие месяц–полтора, когда наработают достаточное количество тестов, чтобы их хватило всем. В первую очередь тесты на антитела будут делать людям из группы риска: медицинским работникам, пенсионерам, тем, кто контактировал с заболевшими», – рассказал Александр Семенов.

ГНЦ ВБ «Вектор» вывел на рынок тест на антитела к коронавирусу 10 апреля. Набор реагентов «SARS-CoV-2-ИФА-Вектор» для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к коронавирусу стал первым подобным тестом, зарегистрированным в России.

Первое практическое использование тест-системы прошло среди сотрудников НМХЦ им. Н.И. Пирогова в Москве. Из 204 врачей центра, работавших в зоне приема пациентов и больничных палатах, у 30 медиков были выявлены антитела к коронавирусу.

Кроме того, опытную партию тестов из КНР для выявления антител IgG/IgM к новому коронавирусу для военных врачей и личного состава при поддержке российско-китайской ассоциации «Силквей ралли» закупило Минобороны РФ.