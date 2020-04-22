Тест на антитела к коронавирусу будет доступен всем желающим через месяц

«[Тестирование будет доступно] в ближайшие месяц–полтора, когда наработают достаточное количество тестов, чтобы их хватило всем. В первую очередь тесты на антитела будут делать людям из группы риска: медицинским работникам, пенсионерам, тем, кто контактировал с заболевшими», – рассказал Александр Семенов.
ГНЦ ВБ «Вектор» вывел на рынок тест на антитела к коронавирусу 10 апреля. Набор реагентов «SARS-CoV-2-ИФА-Вектор» для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к коронавирусу стал первым подобным тестом, зарегистрированным в России.
Первое практическое использование тест-системы прошло среди сотрудников НМХЦ им. Н.И. Пирогова в Москве. Из 204 врачей центра, работавших в зоне приема пациентов и больничных палатах, у 30 медиков были выявлены антитела к коронавирусу.
Кроме того, опытную партию тестов из КНР для выявления антител IgG/IgM к новому коронавирусу для военных врачей и личного состава при поддержке российско-китайской ассоциации «Силквей ралли» закупило Минобороны РФ.
Фото: mos.ru