В ГИЛС рассказали о проблемах производителей

В марте Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик (ГИЛС и НП) открыл «горячую линию» для фармпроизводителей. Ежедневно поступает около 50 звонков, и только 20% звонящих оценивают течение дел на предприятии как обычное, остальные же говорят о сложной ситуации.

В день на «горячую линию» поступает порядка 50 звонков, рассказали «ФВ» в пресс-службе института. Чаще всего респонденты говорят о влиянии короновируса на ведение бизнеса.

Производители отмечают, что пандемия усложнила управление цепочками поставок, финансирование из-за снижения доходов, а также жалуются на рост затрат. Представители некоторых компаний опасались проблем из-за остановки производства активных фармацевтических субстанций, сырья и запчастей.

Еще один актуальный вопрос, обсуждаемый на «горячей линии», – маркировка лекарств. О проблеме с оборудованием по маркировке сообщили 15% респондентов. Трудности возникли в большинстве случаев с поставкой оборудования, проведением пуско-наладочных работ, переносом сроков SAT по поступившему импортному оборудованию из-за невозможности приезда иностранных специалистов в связи с карантином.

Несколько респондентов заявили, что маркировка продукции на их предприятии признана экономически нецелесообразной. Поэтому продукция будет выпускаться до даты введения обязательной маркировки лекарств. О каких компаниях идет речь — не сообщается.

Фото: unsplash.com



Елена Калиновская

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