На площадках Ozon, iHerb, Wildberries и Беру.ру продавались запрещенные в России биодобавки

«ФВ» в рамках журналистского расследования приобрел пищевые добавки с веществами, запрещенными для использования в составе БАД, на сайтах Ozon, iHerb, Wildberries и Беру.ру. После просьбы к площадкам прокомментировать ситуацию магазины убрали товары из каталога.

Как выяснил «ФВ», на маркетплейсах Ozon, iHerb, Wildberries и Беру.ру продаются запрещенные в России биодобавки — к примеру, прастерон, кава-кава, экстракт ашвагандхы и якорцы стелющиеся. Эти вещества содержались в приобретенных «Фармвестником» БАД.

Продажа таких препаратов нарушает сразу несколько законодательных актов, включая технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и Всемирную почтовую конвенцию. Кроме того, незаконный сбыт продуктов, содержащих вещества прастерон и кава-кава, может попасть под действие ст. 234 УК РФ (Незаконный оборот сильнодействую­щих или ядовитых веществ в целях сбыта).

Денис Кунгуров

pharmvestnik