Аптеки и дистрибьюторы сообщили о повышенном спросе на парацетамол

Спрос на парацетамол вырос в несколько раз на фоне пандемии COVID-19. При этом себестоимость препарата выросла в связи с подорожанием субстанций, необходимых для его производства. Однако, по информации дистрибьюторов и производителей, у них есть необходимый запас препарата.

Рост в 10 раз

В российских аптеках увеличился спрос на парацетамол. Об этом «ФВ» сообщили генеральный директор ООО «ФК Гранд Капитал» Денис Ременяко и руководитель проекта Apteka.ru Анатолий Тенцер. Последний уточнил, что сервис увеличил продажи парацетамола в марте примерно в 10 раз по сравнению с предыдущим месяцем.

Исполнительный директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова также сообщила о повышенном спросе на парацетамол. Она добавила, что в некоторых регионах наблюдается дефицит препарата, но уточнила, что он периодический, а не постоянный.

По словам генерального директора аптечной сети «Фармленд» Адели Кальметьевой, существует множество причин отсутствия препаратов из минимального ассортимента, большинство которых не зависит от аптек. Например, пилокарпин давно в дефектуре – его нет у поставщиков.

«Еще одна возможная причина – отсутствие зарегистрированной цены, если препарат входит в список ЖНВЛП. Так произошло с парацетамолом в виде раствора для приема внутрь. Он введен в минимальный ассортимент на 2020 год, но из-за отсутствия зарегистрированной цены тоже недоступен», – рассказала она.

Согласно данным аналитической компании AlphaRM, продажи парацетамола в марте увеличились на 251% в упаковках и на 204% в рублях по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Что говорят производители

В компании «Медисорб» в свою очередь сообщили «ФВ», что проблем с производством препарата в ближайшее время возникнуть не должно. «Ожидается, что его производство будет выполнено в соответствии с планом в апреле и мае», — сказал генеральный директор компании Юрий Фотеев. Однако он отметил, что «Медисорб» не может нарастить объемы производства в связи с подорожанием сырья. «Курс доллара за первый квартал 2020 года вырос более чем на 20%, соответственно подорожали субстанции и все упаковочные материалы. Фактически себестоимость парацетамола увеличилась, но он входит в перечень ЖНВЛП и отпускная цена на него зарегистрирована. Мы не можем направить все производственные мощности на выпуск парацетамола — в этом случае нас ждут убытки», — заявил Фотеев.

Как сообщил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, причиной резкого увеличения спроса на парацетамол, в том числе, стало выступление представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), который озвучил предположение, что при коронавирусной инфекции нельзя принимать ибупрофен в качестве жаропонижающего, так как он увеличивает риск развития пневмонии. «Потом это заявление опровергалось, но процесс был уже запущен и парацетамол начали сметать с полок аптек», — уточнил Беспалов. Кроме того, Минздрав включил парацетамол в перечень препаратов, рекомендованных при лечении COVID-19, назвав его «наиболее безопасным».

Реакция Минпрмоторга

Директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алехин на конференции Петербургского международного юридического форума сообщил, что ведомство совместно с Минздравом ведет постоянный контроль лекарств, спрос на которые увеличился в связи с пандемией COVID-19. Он отметил, что для каждого производителя таких ЛП были сформированы планы производства. «Запасы сырья и планы по производству в полной мере отвечают спросу» — заверил Алехин.

Маргарита Грошева

pharmvestnik