В Госдуме готовят законопроект о переносе сроков обязательной маркировки лекарств

Депутаты Госдумы работают над законопроектом о переносе сроков введения обязательной маркировки лекарств. На какой срок предлагается отложить маркировку — пока неизвестно. Ранее представители бизнеса просили об отсрочке с учетом пандемии COVID-19.

Депутаты опять готовы отложить маркировку

Депутаты от фракции «Единая Россия» готовят законопроект о переносе сроков введения обязательной маркировки лекарств. Об этом «ФВ» сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

«Такой законопроект в Думе готовится», — заявил Петров. Депутат не уточнил, когда проект будет представлен на рассмотрение и о какой отсрочке идет речь. Закон об обязательной маркировке лекарственных препаратов должен вступить в силу 1 июля 2020 года.

Просьба ТПП и АПФ

Ранее с предложением отложить введение маркировки до 1 июля 2021 года выступила Торгово-промышленная палата (ТПП). Она включила соответствующий пункт в перечень мер по поддержке бизнеса в условиях пандемии COVID-19.

Отложить внедрение системы мониторинга движения лекарственных препаратов (ЛП) до 2021 года также предложила Национальная ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ», в которую входят 30 российских предприятий. Соответствующее письмо организация направила председателю комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по фармацевтической и медицинской промышленности Юрию Калинину. «ФВ» ознакомился с документом.

В случае, если обязательную маркировку не станут переносить, АПФ предложила не применять санкции к компаниям, которые не начнут маркировать свою продукцию с 1 июля.

Влияние COVID-19

Исполнительный директор ассоциации аптечных сетей «СоюзФарма» Мария Литвинова объясняла, что сейчас у производителей возникают проблемы с оснащением предприятий оборудованием для маркировки, а также с тестированием систем мониторинга движения ЛП. По ее словам, это связано с тем, что в условиях распространения COVID-19 в Россию не могут приехать представители поставщиков оборудования, а российские специалисты не могут выехать за рубеж, чтобы научиться работать с этим оборудованием. Как сообщал независимый эксперт по маркировке и ИТ-решениям Антон Харитонов, 90% поставщиков оборудования для маркировки являются зарубежными.

Однако компания «Вертекс» выступила за соблюдение сроков маркировки. По словам генерального директора компании Георгия Побелянского, если бизнес-процессы не были отлажены до начала эпидемии коронавирусной инфекции и не отлажены до сих пор, то распространение COVID-19 едва ли существенно повлияло на ситуацию.

Маргарита Грошева

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