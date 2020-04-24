Институт Гамалеи получил госзадание на разработку вакцины против COVID-19

Минздрав включил разработку вакцины против COVID-19 в государственное задание НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Измененный документ подписан 13 апреля 2020 года и размещен на сайте учреждения.

Первоначальный вариант государственного задания Минздрава № 056-00034-20-02 на 2020 год был утвержден 25 декабря 2019 года. Документ подписан заместителем министра здравоохранения Сергеем Краевым и размещен на сайте учреждения. Задание включало разработку вакцин для профилактики другой коронавирусной инфекции − ближневосточного респираторного синдрома, или MERS.

По данным реестра Минздрава, текущая разработка продвинулись в фазу клинических исследований. Две кандидатные вакцины для профилактики MERS начали исследование I—II фазы в сентябре 2019 года. Планируемая дата завершения испытаний вакцин БВРС-ГамВак и БВРС-ГамВак-Комби − декабрь 2020 года.

Государственное задание с внесенными изменениями размещено на сайте НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи 13 апреля. Оно включает разработку прототипа векторной вакцины для профилактики COVID-19. Работы должны быть проведены в 2020 году. Документ подписан заместителем министра здравоохранения Татьяной Семеновой.

На совещании 20 апреля по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки директор НИЦЭМ академик Александр Гинцбург сообщил о скором начале клинических исследований вакцины, сообщает ТАСС. Он указал, что это может произойти уже 1 июня. По прогнозам директора НИЦЭМ, к 15 июня можно будет выйти на государственную регистрацию вакцины.

Елена Воронина

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