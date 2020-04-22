Минздрав объявил аукционы на закупку препаратов для лечения ВИЧ-инфекции

Минздрав России повторно объявил аукционы на поставку препаратов для лечения ВИЧ-инфекции – рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин. Как писал «ФВ», ранее объявленные аукционы признаны несостоявшимися, так как не поступило ни одной заявки на участие.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 8 мая 2020 года.

– Рилпивирин + Тенофовир + Эмтрицитабин, таб., покрытые пленочной оболочкой, 25 мг + 300 мг + 200 мг

начальная (максимальная) цена контракта: 728 940 636,00 руб.;

– Рилпивирин + Тенофовир + Эмтрицитабин, таб., покрытые пленочной оболочкой, 25 мг + 300 мг + 200 мг

начальная (максимальная) цена контракта: 993 611 931,00 руб.;

– Рилпивирин + Тенофовир + Эмтрицитабин, таб., покрытые пленочной оболочкой, 25 мг + 300 мг + 200 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 902 049 138,00 руб.

Елена Сидорова

pharmvestnik