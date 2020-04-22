Минздрав предложил не наказывать регионы за срыв закупок по нацпроекту

Правительство России временно отменяет действие правил предоставления и расходования межбюджетных трансфертов на реализацию федеральных проектов в сфере здравоохранения. Эпидемия коронавируса не позволяет регионам исполнить взятые на себя обязательства в установленный срок.

Действие правил предоставления регионам и распределения средств федерального бюджета на создание и замену фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий будет приостановлено до 1 января 2021 года, а на приобретение медицинских передвижных комплексов и оснащение медицинским оборудованием сосудистых и онкологических центров — до 1 января 2022 года. Проект постановления правительства опубликован Минздравом 21 апреля на официальном портале для общественного обсуждения. Первым на него обратил внимание портал medvestnik.ru.

Документ подготовлен в целях обеспечения устойчивости бюджетов субъектов в условиях ухудшения социально-экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, говорится в пояснительной записке.

Ряд регионов до сих пор не устранил нарушения, связанные с недостижением результатов при освоении межбюджетных трансфертов в рамках федеральных проектов по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи в части закупок медицинского оборудования, передвижных медицинских комплексов, создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Зачастую это связано с введением ограничительных мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции.

Например, в Ставропольском крае не могут ввести в эксплуатацию медицинское оборудование, которое закупили для борьбы с онкозаболеваниями, потому что по условиям контракта эту работу могут выполнить только инженеры чешской компании-производителя, которые не могут приехать в Россию из-за эпидемии коронавируса. В Хабаровском крае поставщик перенес сроки поставки аппаратов неинвазивной искусственной вентиляции легких из-за резкого увеличения спроса на них. Ряд закупок оказался под вопросом в связи со значительным подорожанием медицинского оборудования.

Минздрав считает: если сейчас заставить регионы вернуть непотраченные средства и еще оштрафовать их за недостижение результатов по федеральным проектам, это может привести к ухудшению социально-экономической ситуации и дестабилизации бюджетов субъектов.

Первым на проект документа обратил внимание «Медвестник».

Екатерина Погонцева

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