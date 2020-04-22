В России не хватает вакцины от бешенства

В российских травмпунктах и поликлиниках заканчивается вакцина против бешенства. По данным аналитической компании RNC Pharma, основной производитель вакцины – Федеральный научный центр иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова – не поставляет препарат с начала года. На предприятии объясняют задержку новыми правилами контроля качества.

В первом квартале 2020 года Федеральный научный центр иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова, обеспечивающий около 60% потребности в антирабической вакцине, не отгружал свою продукцию на рынок, сообщили «ФВ» на предприятии. Дефицит на местах привел к тому, что травмпункты начали отказывать пострадавшим от укусов бродячих собак в медицинской помощи, и с этими случаями разбираются следственные органы.

Перебои в снабжении на предприятии объясняют новыми правилами сертификации вакцин, принятыми 29 ноября 2019 года. Раньше качество вакцин контролировали выборочно, и фармпредприятие получало сертификат соответствия, действующий определенный срок.

«Теперь процедура стала продолжительной – каждая серия проходит полный контроль. Анализы по отдельным показателям, проводимые на лабораторных животных, требуют много времени, – пояснила «ФВ» руководитель коммерческого направления компании Екатерина Кордубан. – С начала года центр отправлял вакцину на склад, поскольку не было разрешения Росздравнадзора на ввод продукции в гражданский оборот».

О том, что ужесточение контроля может задержать выпуск вакцин на рынок, производители иммунобиологических препаратов предупреждали два года назад, когда законопроект начали обсуждать. Свои опасения Ассоциация фармпроизводителей Евразийского экономического союза (АФПЕС) изложила Комитету Госдумы по охране здоровья, РСПП и Комитету Совета Федерации по социальной политике.

Екатерина Кордубан сообщила, что продажи препарата возобновятся в апреле-мае. Предприятие не планирует снижать объем выпуска и в этом году поставит на рынок более 1 млн доз вакцины (200 тыс. упаковок), сказала она.

Михаил Старков

pharmvestnik