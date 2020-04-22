РСПП попросил отсрочить внедрение обязательной маркировки из-за неготовности оператора

Систему следует тщательно и полномасштабно протестировать и разработать четкий алгоритм действий в случае возникновения технических сбоев. Об этом говорится в письме президента союза Александра Шохина председателю Госдумы Вячеславу Володину от 20 апреля, которое имеется в распоряжении «ФВ» и подлинность которого подтвердили в РСПП.

По состоянию на 31 марта 2020 года в системе МДЛП зарегистрировано 60 тыс. участников, а промаркировано свыше 500 млн упаковок лекарственных препаратов, что составляет 17% и 8% соответственно от общего числа участников и упаковок, говорится в письме. Полномасштабного тестирования всей системы мониторинга движения лекарственных препаратов не проводилось.

В период с 13 по 15 февраля 2020 года в системе МДЛП произошел серьезный технический сбой, приведший к остановке движения лекарств в товаропроводящей цепи.

«После многочисленных обращений участников процесса выяснилось, что у оператора системы не разработан алгоритм действий в подобных случаях, а это значит, что под угрозой оказалась система лекарственного обеспечения пациентов», – продолжает Шохин.

Также президент РСПП констатирует, что не решены проблемы с маркировкой низкоценового сегмента безрецептурных препаратов, которые не требуют особых условий хранения и реализуются без вторичной упаковки. Необходимо пересмотреть систему оплаты за оказание услуг по предоставлению кодов маркировки для лекарств стоимостью менее 100 руб. за упаковку, которая в настоящей ситуации является обременительной для бизнеса и приводит к значительному повышению себестоимости готового препарата.

Окончательно не решены вопросы внесения сведений о препарате в государственную информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Данные, внесенные в систему, не совпадают с регистрационным удостоверением.

«ФВ» направил запрос в ЦРПТ с просьбой прокомментировать готовность к полномасштабному внедрению системы.

Екатерина Погонцева

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