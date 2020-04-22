Лактоза для прямого прессования: уникальный многофункциональный сорт РСПП попросил отсрочить внедрение обязательной маркировки из-за неготовности оператора » Минздрав приостановил обращение четырех препаратов Минздрав в период с 9 по 21 апреля вынес решения о приостановлении обращения в отношении четырех препаратов. Информация об этом представлена на портале Государственного реестра лекарственных средств. В период с 9 по 21 апреля Минздрав приостановил обращение четырех препаратов, указывается на сайте Государственного реестра лекарственных средств. Основанием послужили письма Минпромторга, в которых предоставлена информация о необходимости приостановления применения этих препаратов. Минздравом приостановлено до решения Росздравнадзора обращение следующих лекарственных препаратов: «Тербинафин-Акрихин», таблетки (ЛП-000205 от 11.02.2011г.) Производственная площадка: Сановель Фармако-индустриальная торговая компания, Турция. РУ принадлежит АО «АКРИХИН» (Россия). Применение препарата приостановлено с 16 апреля 2020 года. «Аксосеф», порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (ЛП-001214 от 15.11.2011г.) Производственные площадки: Нобел Илач Санайи ве Тиджарет А.Ш., Турция; ФармаВижн Санайи Ве Тиджарет А.Ш., Турция; АО «Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика», Республика Казахстан. РУ принадлежит «Нобел Илач Санайи ве Тиджарет А.Ш.» (Турция). Применение препарата приостановлено с 17 апреля 2020 года. «Мелбек», раствор для внутримышечного введения (ЛП-000963 от 18.10.2011г.) Производственные площадки: Идол Илач Долум Санайи Ве Тиджарет А.Ш., Турция; АО «Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика», Республика Казахстан. РУ принадлежит «Нобел Илач Санайи ве Тиджарет А.Ш.» (Турция). Применение препарата приостановлено с 17 апреля 2020 года. «Трамадол», раствор для инъекций (ЛП-003733 от 14.07.2016г.) Производтсвенная площадка: Карнатака Антибиотикс & Фармасьютикалс Лимитед, Индия. РУ принадлежит ООО «Русюрофарм» (Россия). Применение препарата приостановлено с 17 апреля 2020 года. Анастасия Теслина

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