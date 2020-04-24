Минздрав закупает вакцину для профилактики пневмококковых инфекций

Минздрав закупит вакцину для профилактики пневмококковых инфекций для иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок. Планируется закупить более 7 млн доз на сумму 10,1 млрд руб.
Минздрав России объявил аукцион на поставку вакцины для профилактики пневмококковых инфекций для иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок. Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 мая 2020 года. Об этом сообщается на сайте zakupki.gov.ru
Начальная (максимальная) цена контракта: 10 125 140 924,80 руб.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 мая 2020 года.
Елена Сидорова
pharmvestnik