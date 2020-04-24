Минздрав закупает вакцину для профилактики пневмококковых инфекций

Минздрав закупит вакцину для профилактики пневмококковых инфекций для иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок. Планируется закупить более 7 млн доз на сумму 10,1 млрд руб.

Минздрав России объявил аукцион на поставку вакцины для профилактики пневмококковых инфекций для иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок. Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 мая 2020 года. Об этом сообщается на сайте zakupki.gov.ru

Начальная (максимальная) цена контракта: 10 125 140 924,80 руб.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 мая 2020 года.

Елена Сидорова

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