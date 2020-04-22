RNC Pharma: по итогам I квартала объем импорта фармсубстанций вырос на 62%

По итогам I квартала 2020 года объем поставок в Россию фармсубстанций вырос относительно I квартала 2019 года на 62% (в рублях) и достиг 41,2 млрд руб.

Аналитическая компания RNC Pharma представляет информацию относительно активности импорта АФИ в Россию по итогам марта 2020 года. По итогам I квартала 2020 года поставки активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) демонстрировали внушительные темпы роста. Относительно I квартала 2019 года денежный объем поставок вырос на 62% (в рублях) и достиг 41,2 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, с НДС).

Натуральная динамика тоже была высокой – +26%. Суммарно с начала года в Россию было ввезено 3,4 тыс. тонн АФИ.

По итогам I квартала 2020 г. средняя цена в расчете за килограмм АФИ достигла 12,3 тыс. руб., это абсолютный исторический рекорд начиная с 2010 г., причем по итогам I квартала 2019 года средняя цена АФИ составляла всего 9,4 тыс. руб./кг.

Несмотря на объективные технологические проблемы, натуральный объем импорта АФИ из Китая и Индии в Россию не только не сократился, но и демонстрировал выраженную положительную динамику. В частности, поставки из Китая по сравнению с I кварталом 2019 года выросли на 30% (в тоннах), отгрузки из Индии прибавили 19%. При этом динамика цен по этим странам носила разнонаправленный характер, китайское сырье подорожало в среднем на 8,2%, индийское подешевело почти на 12%. Ассортимент поставок за этот период изменился, но по сопоставимым позициям динамика цен все же была отрицательной – дешевело и китайское, и индийское сырье.

Максимальный прирост поставок в натуральном выражении по итогам I квартала 2020 года продемонстрировала Малайзия, отгрузки АФИ из этой страны в Россию выросли за год более чем в 50 раз. В текущем году из этой страны импортировалось всего три наименования, все они представлены глюкокортикостероидами. Максимальные объемы приходились на дексаметазон и бетаметазон, первый закупался компанией «Эллара», второй импортировался в интересах «Акрихин».

Второй результат по натуральной динамике поставок АФИ продемонстрировала Венгрия, здесь темпы роста уже скромнее – 9,6% относительно I квартала 2019 года. Из этой страны в Россию поставлялось 7 наименований АФИ, максимальный объем приходится на магния и калия аспарагинат, причем 92% объема приобретало российское предприятие «Гедеон Рихтер» в Подмосковье, остальной объем поставлялся на предприятие «Сотекс». Последний производит препарат «Панангин» в виде концентрата для приготовления раствора для инфузий.

Из числа абсолютно новых направлений поставок АФИ в I квартале 2020 года появилась только Литва, за данный период из этой страны поставлялась одна фармсубстанция – этамзилат. Импортером выступала компания «Озон».

pharmvestnik