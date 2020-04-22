Государственные сети назвали аптечные автолавки социальной нагрузкой

До конца этого месяца Госдума может принять изменения в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», направленные на возрождение «передвижных аптечных пунктов». Соответствующий проект был внесен на рассмотрение депутатов в марте этого года.

По аналогии с мобильными медицинскими комплексами передвижные аптечные пункты призваны приблизить лекарственную помощь населению в удаленных территориях, где зачастую невозможно открыть аптечный пункт из-за дефицита фармацевтов и отсутствия подходящих помещений, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Однако участники рынка относятся к этой инициативе весьма сдержанно, свидетельствует опрос, проведенный «ФВ».

Законопослушным фармацевтическим предприятиям в этом вопросе без господдержки не обойтись, полагает директор ГУП РО «Ростовоблфармация» Иван Рачкован.

Сложностей в осуществлении продажи лекарств с автолавок много, и рентабельность данного вида деятельности, вероятнее всего, будет очень низкой, если не отрицательной, считает генеральный директор ОАО «Фармация» (Пенза) Антон Колосков.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik