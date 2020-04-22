С начала 2020 года Роспотребнадзором зарегистрировано 116 дезинфицирующих средств

В связи с распространением нового коронавируса увеличилось количество заявок от предпринимательского сообщества в адрес Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) на регистрацию дезинфицирующих средств, в том числе, кожных антисептиков, сообщается на сайте ведомства.

По информации Роспотребнадзора, все средства, зарегистрированные в установленном законом порядке, прошли необходимый комплекс исследований (химико-аналитические исследования, микробиологические испытания, изучение токсичности и опасности) с целью оценки их эффективности и безопасности при использовании, а также соответствия требованиям нормативной документации.

С начала 2020 года Роспотребнадзором зарегистрировано 116 дезинфицирующих средств, из них 23 кожных антисептика.

В данный момент, из-за распространения новой коронавирусной инфекции и заболевания COVID-19, поступающие в Роспотребнадзор в установленном порядке документы для целей государственной регистрации дезинфицирующих средств рассматриваются в кратчайшие сроки.

Всего с 2010 года в России зарегистрировано 4131 дезинфицирующее средство, из которых 422 являются кожным антисептиком.

gmpnews