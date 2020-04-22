Почти 80% иностранных производителей, поставляющих ЛП, подключились к системе МДЛП

ЦРПТ, оператор системы маркировки лекарств, представил новые данные о готовности иностранных фармпроизводителей к работе в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП).

На текущий момент в системе МДЛП зарегистрировано 292 иностранных производителя, это почти 80% производителей, препараты которых активно обращаются в России, и покрывает более 90% оборота импортных препаратов на российском рынке.

«Наше общение с отраслью показывает, что и российские компании, и иностранные в большинстве готовы к обязательной маркировке с 1 июля 2020 года или будут готовы к ней в ближайшее время. ЦРПТ и регулятор предусмотрели комфортные варианты работы для всех игроков, независимо от масштаба. Это позволило интегрировать в систему маркировки фактически весь рынок», – сообщил Сергей Холкин, руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ.

Всего в России зарегистрировано 667 иностранных производителей или держателей регистрационных удостоверений (РУ) на лекарства. При этом, по данным Росздравнадзора о вводе препаратов в гражданский оборот, в 2018-2019 годах в России в обращении находились препараты 417 производителей, из которых 40 компаний не нуждаются в регистрации, поскольку производят лекарства на контрактных мощностях, или не планируют поставки в Россию в ближайший год. Таким образом, активный импорт и дистрибуцию лекарств в Россию осуществляют всего 377 иностранных компаний.

Из 85 иностранных производителей (держателей РУ), которые не зарегистрированы в системе МДЛП, большинство поставляет от 50 тыс. до 200 тыс. упаковок лекарств в год. Суммарный объем поставок этих компаний не превышает нескольких процентов от всего российского рынка лекарств в натуральном выражении.

gmpnews