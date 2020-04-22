Amgen добилась компенсации за нарушение патентных прав на самый продаваемый препарат

Hospira выплатила свыше 70 млн долл. за нарушение патента на препарат компании Amgen. Решение по этому вопросу тянулось с 2017 года.

Компания Hospira («Хоспира») выплатила Amgen («Амджен») более 70 млн долл. за нарушение патентных прав на препарат для лечения анемии Epogen после окончательного решения федерального суда, пишет Law360. Как сообщили представители компаний, общая сумма в конечном счете составила 83 млн долл.

Amgen подала в суд на Hospira (подразделение Pfizer) за нарушение патентных прав в 2015 году. В 2017 году окружной суд Делавэра заключил, что Hospira нарушила патент, и 14 партий одобренного биосимиляра под наименованием «Retacrit» не были защищены положениями патентного закона, которые позволяют отхождение от патентного права специально для разработки и подачи заявок на регистрацию новых препаратов в FDA. Федеральный суд пришел к соглашению в декабре 2019 года, подтвердив, что Hospira не была защищена этими положениями. В повторном слушании было отказано.

Epogen – основной препарат компании Amgen, продажи которого в последнее время несколько упали после вступления в конкуренцию с Hospira. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, препарат ежегодно приносил более 1 млрд долл. по продажам по всему миру, а в 2019 году доход составил лишь 867 млн долл.

Анастасия Теслина

pharmvestnik