Bayer выделяет 1,5 млн евро и препараты хлорохин и интерферон бета-1b на проведение испытаний

Дочерняя структура компании Bayer, расположенная в Миссиссауга (Онтарио, Канада), объявила о сотрудничестве с Научно-исследовательским институтом здоровья населения (Population Health Research Institute – PHRI) в масштабной программе клинических исследований, направленной на выявление потенциальных методов лечения COVID-19. В двух исследованиях будет оцениваться безопасность и эффективность различных комбинированных методов лечения, включая хлорохин компании Bayer и интерферон бета-1b.

«В настоящее время срочно необходимы препараты для лечения COVID-19, поскольку пока так и нет утвержденных вариантов», – сказал д-р Майк Девой (Mike Devoy), член исполнительного комитета фармацевтического подразделения Bayer AG и главный медицинский директор. – Мы хотим внести свой вклад в глобальную борьбу с коронавирусом с помощью наших продуктов и опыта и надеемся на сотрудничество с PHRI».

Bayer выделит 1,5 млн канадских долларов (около 1 млн евро) на исследования и предоставит препараты для поддержки исследований. Это дополнительная финансовая помощь к тем 0,5 млн канадских долларов, выделенных PHRI в начале апреля, позволивших разработать исследовательскую программу.

«В рамках исследований будет оценена комбинация хлорохина с азитромицином, что даст возможность увидеть, может ли это лечение предотвратить ухудшение, приводящее к госпитализации. Второе исследование будет оценивать комбинацию хлорохина с азитромицином и интерфероном бета-1b, дабы узнать о возможности предотвращения подключения к интенсивной терапии, искусственной вентиляции легких и снижения смертельных случаев от COVID-19 », – сказал Салим Юсуф (Salim Yusuf), исполнительный директор PHRI.

PHRI планирует включить в исследования 6000 пациентов на более чем 60 площадках канадской провинции Онтарио и по всему миру.

Разработанный Bayer в 1930-х годах, хлорохин (торговое наименование Resochin™) использовался для профилактики малярии в течение десятилетий. С началом распространения эпидемии коронавируса, органы здравоохранения Китая включили хлорохин в рекомендации по лечению COVID-19. Впоследствии и другие структуры здравоохранения, включая FDA, приняли аналогичное руководство по экстренному применению хлорохина вне установленных показаний к применению препарата.

Интерферон бета-1b в рекомбинантной форме является одним из продаваемых препаратов бета-интерферона компании Bayer (торговая марка Betaseron / Betaferon®).

Азитромицин – антибиотик, используемый для лечения ряда бактериальных инфекций, включая острый фарингит и пневмонию, а также диарею путешественников и некоторые другие кишечные инфекции. Наряду с другими лекарствами, он также может быть использован для лечения малярии. Азитромицин был впервые одобрен для медицинского применения в 1988 году. Препарат включен в Список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

gmpnews