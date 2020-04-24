В FDA уточнили позицию о влиянии курения сигарет и бездымных продуктов на развитие COVID-19

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) дополнило свою позицию относительно влияния курения и использования электронных систем доставки никотина на организм человека с учетом пандемии COVID-19.

FDA предупреждает, что при заражении вирусом курильщики могут иметь более тяжелые последствия, чем некурящие люди. В то же время взаимосвязь между потреблением бездымных продуктов и рисками, связанными с новым коронавирусом, пока не изучена, добавили в Управлении.

«При использовании электронных сигарет легкие подвергаются воздействию токсичных веществ, однако мы не знаем, повышает ли такое воздействие риски, связанные с COVID-19», – подчеркнули в FDA.

В конце марта в Управлении заявляли, что потребители вейпов и курильщики с сопутствующими заболеваниями могут находиться в группе повышенного риска развития осложнений.

Между тем ведущие системы здравоохранения за рубежом продолжают изучать электронные системы доставки никотина как менее опасную альтернативу курению табака. Одно из последних исследований об использовании никотиновых продуктов для вейпинга среди молодежи и взрослых, а также общественное мнение о вреде вейпинга были представлены в VI независимом докладе об электронных сигаретах, который подготовило Министерство здравоохранения Великобритании по заказу исследователей из Королевского колледжа Лондона.

Один из его ключевых выводов – в электронных сигаретах и системах нагревания табака содержится меньше вредных химических веществ, вызывающих заболевания, связанные с курением, но долгосрочные последствия использования электронных сигарет остаются неизвестными. При этом подчеркивается, что лучший вариант для курильщика – полностью отказаться от этой вредной привычки.

Источник: PMI Science

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