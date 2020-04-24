Аптечные сети увидели угрозу в интернет-компаниях

Эксперты РАФМ обсудили влияние e-commerce на фармацевтический рынок. По мнению отдельных игроков рынка, классический ритейл, который с опаской относится к онлайн-торговле, сам провоцирует активное развитие маркетплейсов и агрегаторов.

Аптечный сегмент негативно относится к приходу маркетплейсов на фармрынок – аптеки видят угрозу в высокотехнологичных компаниях. Об этом представители рынка рассказали на «круглом столе» РАФМ «Интернет и аптеки: враги или союзники», модератором которого выступил генеральный директор ООО «Лекарственная экосистема» Герман Иноземцев.

Интернет как угроза аптечному бизнесу

В негативном влиянии e-commerce на аптечный бизнес уверен генеральный директор компании «еАптека» Антон Буздалин.

По его мнению, такие компании, как «Яндекс», Mail.ru и «Сбербанк», представляют серьезную угрозу для аптек, так как обладают высокими технологическими возможностями. «Самый маленький из новых игроков – это Ozon, у которого тысячи программистов. А скорость развития проекта очень высокая», – отметил эксперт.

Для чего аптечным сетям помогать технологическим гигантам выйти на рынок – таким вопросом задается Буздалин. Он уверен, что крупные сети самостоятельно отдают рынок агрегаторам. Как минимум – они вступают в диалог с компаниями, как максимум – интегрируются с агрегаторами и маркетплейсами, заявил эксперт.

«При этом сети получают псевдоклиентов. Но на самом деле клиентов получают не аптеки, а маркетплейсы», – рассуждает он.

«Они (аптеки) обучают клиента делать заказы на сторонних сервисах. Крупные аптечные сети сами затягивают внешних технологических гигантов в свой рынок, позволяя им пользоваться своей инфраструктурой», – резюмирует Буздалин.

Многие представители аптечного сегмента негативно относятся к тому, что далекие от фармы компании начнут доставлять лекарства. История такой доставки началась с того, что люди, которые торговали галошами и книгами, решили торговать еще и лекарствами – так описывает приход маркетплейсов на рынок генеральный директор УК «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой. «Разница между галошами и лекарствами принципиальная. Плохие галоши можно выбросить, но если ты купил плохое лекарство или тебе не объяснили особенности его применения, то галоши тебе уже не понадобятся», – иронизирует он.

Он скептически относится к аргументам маркетплейсов о повышении доступности лекарств.

«В России проблемы доступности лекарств просто нет. У нас в каждом доме есть аптека, а то и по 5 и 6 точек», – отметил Руцкой.

Ответ e-commerce

Представители e-commerce не согласны с утверждением о том, что непрофильные игроки угрожают аптекам. Бороться с нововведениями бесполезно, поскольку в некоторых случаях покупатель предпочитает покупки онлайн. Такого мнения придерживается глава российского представительства iHerb Илья Микин.

В целом e-commerce занимает около 5% от всего ритейла, а в сфере аптечного бизнеса – в несколько раз меньше, заявил он. Даже при ускоренном развитии направления доля онлайн-продаж не охватит больше 20% рынка, уверен эксперт.

«Е-commerce не является угрозой для 80% существующих аптек – они будут всегда. Есть огромное количество клиентов, которые ни разу не пользовались е-коммерцией», – заявил Микин.

Некоторые представители онлайн-ритейла убеждены, что маркетплейсы способны превзойти специализированные витрины аптек. Интернет-магазины могут, хотят и умеют продавать – более того, за счет технологий они находятся в привилегированном положении над аптеками, заявил советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко.

«Аптека не знает, что клиенту необходимо приобрести кардиомагнил. А мы знаем, что человек его уже где-то искал», – аргументирует он. Интернет-магазины максимально увеличат эффективность продаж, и от этой эффективности может пострадать классическая розничная цепь, отметил Клименко.

«Наша вина есть – алчность и желание продавать, готовность и умение. Но не обвиняйте e-commerce во всех грехах – мы продаем ровно то, что люди покупают», – заявил Клименко.