Интернет-ритейл назвал правила онлайн-торговли лекарствами «монополией» крупных аптечных сетей

Проект правил выдачи разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами, который разработан правительством, полностью закрывает доступ к онлайн-рынку как интернет-ритейлу, так и малому и среднему аптечному бизнесу. Об этом заявили участники «круглого стола», организованного радиостанцией «Комсомольская правда».

Требования, заложенные в правила выдачи разрешений на дистанционную торговлю лекарствами, которые разработало правительство, смогут выполнять лишь крупные аптечные сети. При этом жители удаленных регионов не получат доступ к возможностям онлайн-заказа лекарств. К такому выводу пришли участники мероприятия.

Что не нравится онлайн-ритейлу

Последний проект правил выдачи разрешений на онлайн-торговлю не отвечает главной идее принятого закона о легализации дистанционной торговли лекарствами, считает первый вице-президент ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

По его словам, такие условия, как обязанность иметь не менее 10 мест осуществления фармдеятельности на территории субъекта и владеть фармацевтической лицензией не менее одного года, сможет выполнить только очень ограниченный круг крупных игроков.

«Агрегаторы и маркетплейсы полностью удалены из документа. Требование по наличию 10 аптек – это то, что e-commerce не развивает. Интернет-торговля никогда не заработает, если мы будем пускать ее через узкое бутылочное горлышко, которое сейчас создано. Правила монополизируют этот рынок для нескольких крупных игроков», – заявил он.

Что предлагает АКИТ

Помимо пересмотра написанного проекта правил, представитель АКИТ заявил, что интернет-компании, которые хотят выйти на фармрынок, готовы создать единый кол-центр по консультированию покупателей лекарств. И таким образом одна из основных претензий классического ритейла к онлайн-игрокам будет снята.

«Думаю, интернет-компании, которые захотят на этом рынке работать, с удовольствием скинутся на это. Туда посадят обученных людей, это будут фармацевты, которые профессионально проконсультируют тех, кто будет обращаться за такой консультацией. Причем независимо от того, покупает человек препарат, только выбирает или уже приобрел», – заявил Соколов.

По его словам, ограничение по кругу лиц, допущенных к доставке лекарств, приведет лишь к тому, что компании не смогут соблюдать сроки доставки.

«Те лица, которые будут допущены к доставке, должны иметь выделенный штат курьеров. С ними необходимо проводить дополнительный инструктаж по особенностям доставки лекарств. Но фармобразование для курьеров – это лишнее», – уверен Соколов.

Госдума слушает аптеки

Вопрос о том, кто может доставлять лекарства, был обсужден с игроками аптечного рынка, пояснил депутат Госдумы Александр Петров.

«Я много раз встречался с аптечными организациями, и они утверждают, что готовы закрыть тему доставки квалифицированными специалистами. Мы решили попробовать начать с этого шага. Если у них не получится, будем дальше смотреть», – заявил он.

При этом с мнением Соколова о том, что требовать от игроков иметь по 10 аптек в одном регионе избыточно, депутат согласен.

«Я не знаю, кто из экспертов поставил цифру 10. Мы таким образом ограничиваем в дистанционной торговле мелкие региональные аптеки», – сказал Петров.

Требование о 10 аптеках создает дискриминацию среднего и малого бизнеса, добавила исполнительный директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова. «Часть аптек в регионах – это ИП. И мы их в принципе лишаем возможности заниматься дистанционной торговлей», – сказала она.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

pharmvestnik