Takeda продаст ряд безрецептурных активов в Европе

Takeda продаст часть активов в Европе, чтобы снизить долговую нагрузку.

Японская Takeda Pharmaceutical Co Ltd («Такеда Фармасьютикал Ко Эл-ти-ди») ранее объявила о намерении продать непрофильные активы на сумму 10 млрд долл. в целях сокращения суммы долговых обязательств, возникших в результате сделки по приобретению ирландской Shire («Шайер») за 59 млрд долл. в январе 2019 года, сообщает Reuters.

В рамках последней сделки Takeda продаст права на отдельные безрецептурные и рецептурные препараты в Европе датской компании Orifarm Group («Орифарм Груп») за 670 млн долл. К датской компании также перейдут два производственных предприятия в Дании и Польше.

По информации японской газеты Nikkei Business, Takeda также ищет покупателя на безрецептурный бизнес в Японии. Аналитики прогнозируют, что сумма потенциальной сделки может составить около 400 млрд иен (3,72 млрд долл.). По их мнению, покупателями бизнеса могут стать японская компания Taisho Pharmaceutical Co. («Таишо Фармасьютикал Ко.») и крупные инвестиционные фонды.

В 2019 году исполнительный директор Takeda Кристоф Уэбер заявлял, что продажа безрецептурного подразделение в Японии маловероятна.

В 2019 году Takeda завершила сделки по продаже активов на общую сумму 7 млрд долл. В том числе японская компания в ноябре 2019 года продала непрофильные активы в России и СНГ немецкой компании STADA Arzneimittel AG («Штада Арцнаймиттель АГ») за 660 млн долл. В начале марта 2020 года Takeda объявила о продаже непрофильных активов в Латинской Америке бразильской компании Hypera Pharma («Хайпера Фарма») за 825 млн долл.

Илья Дугин

